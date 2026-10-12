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    Earnings Season startet

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    Goldman Sachs wird wieder optimistisch: Aktienrallye bekommt neuen Schub

    Goldman Sachs stuft globale Aktien kurzfristig wieder hoch und glaubt an starke Quartalsgewinne, natürlich angetrieben von KI. Als Risiken bleiben steigende Zinsen, hohe Ölpreise und die US-Zwischenwahlen.

    Für Sie zusammengefasst
    Earnings Season startet - Goldman Sachs wird wieder optimistisch: Aktienrallye bekommt neuen Schub
    Foto: Richard Drew/AP/dpa

    Goldman Sachs blickt wieder optimistischer auf die Aktienmärkte. Die Strategen um Christian Mueller-Glissmann haben ihre Einschätzung für die kommenden drei Monate von neutral auf übergewichten angehoben und sich damit an ihre positive Zwölf-Monats-Prognose angeglichen.

    Grund sind günstigere Bewertungen und ein robuster Gewinnausblick, nachdem steigende Ölpreise und Anleiherenditen die Rekordrallye zuletzt gebremst hatten.

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    “Das Gewinnwachstum bleibt eine Stütze für Aktien, und die jüngste Korrektur bei den Bewertungen hat das Chance-Risiko-Verhältnis für die Berichtssaison im dritten Quartal verbessert”, wird Mueller-Glissmann bei Bloomberg zitiert. Analysten erwarten einen Gewinnsprung der S&P-500-Konzerne von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr, eine der höchsten je gemessenen Raten. Goldman rechnet damit, dass Firmen diese Erwartungen übertreffen.

    Zentrales Thema der Berichtssaison dürfte auch die Nachfrage nach Künstlicher Intelligenz werden. Vergangene Woche hatten Berichte über schwächer als erwartete Umsätze bei OpenAI den Nasdaq so stark fallen lassen wie zuletzt im August.

    Die Experten der UBS ordnen das ein: Die Abweichung könnte an unterschiedlichen Methoden der Umsatzverbuchung liegen, aktuelle Branchendaten sprächen weiter für robuste KI-Nachfrage.

    Als Beleg nennt UBS Metas KI-Assistenten Muse, der laut Sensor Tower binnen eines Monats über 6,6 Millionen Downloads und 1,8 Millionen tägliche Nutzer erreichte.

    Auch Chiphersteller melden starke Nachfrage: TSMC meldete 51 Prozent mehr Umsatz, Samsung erwartet einen fast neunfachen Gewinnanstieg, Marvell hob seine Prognose an. Für das dritte Quartal rechnet UBS mit 58 Prozent Cloud-Umsatzwachstum, nach 48 Prozent zuvor.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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