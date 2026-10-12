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    Semperit Holding hebt 2026-Prognose an: Was Anleger jetzt wissen müssen

    Stärkeres Quartal, höhere Erwartungen: Semperit hebt seine operative EBITDA-Prognose für 2026 auf rund 115 Mio. Euro an. Eine einmalige Wertminderung belastet jedoch das EBIT.

    Semperit Holding hebt 2026-Prognose an: Was Anleger jetzt wissen müssen
    Foto: adobe.stock.com
    • Semperit hebt die Prognose für das operative EBITDA 2026 (vor Projektkosten von rund 5 Mio. Euro) von rund 100 auf rund 115 Mio. Euro an.
    • Grund für die Anhebung sind voraussichtlich besser als erwartete Ergebnisse im dritten Quartal 2026.
    • Das berichtete EBITDA für Q3 2026 wird auf rund 27 Mio. Euro geschätzt, nach 21,3 Mio. Euro im Vorjahresquartal.
    • Für die ersten drei Quartale 2026 erwartet Semperit ein berichtetes EBITDA von rund 94 Mio. Euro, gegenüber 52 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum.
    • Eine geplante Veräußerung nicht zum Kerngeschäft gehörender Vermögenswerte führt im dritten Quartal voraussichtlich zu einer einmaligen, nicht zahlungswirksamen Wertminderung von rund 8 Mio. Euro, die das EBIT belastet.
    • Die Sicht auf die letzten Wochen des Geschäftsjahres bleibt wegen des kurzfristigen Bestellverhaltens vieler Kunden eingeschränkt; die Q1–3-Ergebnisse werden am 12. November 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Semperit Holding ist am 12.11.2026.

    Der Kurs von Semperit Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 18,700EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,08 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 19,200EUR das entspricht einem Plus von +2,67 % seit der Veröffentlichung.


    Semperit Holding

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    ISIN:AT0000785555WKN:870378
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