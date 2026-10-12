BERNSTEIN RESEARCH stuft AIR LIQUIDE(L) auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Das Wachstum des Herstellers von Industriegasen dürfte sich im Vergleich zum zweiten Jahresviertel abgeschwächt haben, schrieb James Hooper in einem Ausblick am Montag. Auch im Segment Großindustrie dürfte sich das Wachstum nicht verbessert haben, hier seien die Trends der Volumina außerhalb Amerikas schwach./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:20 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:20 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Air Liquide Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 168,9EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 13:51 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 192
Kursziel alt: 192
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: James Hooper
Analysiertes Unternehmen: AIR LIQUIDE(L)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 192
Kursziel alt: 192
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