BERNSTEIN RESEARCH stuft BOEING CO auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing von 298 auf 278 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Douglas S. Harned begründete das neue Kursziel am Montag mit geringeren Umsatzprognosen für die Zivilflugzeugsparte (BCA) des Herstellers und einem geringeren freien Barmittelfluss./ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 07:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 07:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 07:40 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 171,5EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 278
Kursziel alt: 298
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Douglas S. Harned
Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 278
Kursziel alt: 298
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte