BERNSTEIN RESEARCH stuft BOEING CO auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Boeing von 298 auf 278 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Douglas S. Harned begründete das neue Kursziel am Montag mit geringeren Umsatzprognosen für die Zivilflugzeugsparte (BCA) des Herstellers und einem geringeren freien Barmittelfluss./ajx/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 07:40 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 07:40 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 171,5EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 12:46 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Douglas S. Harned

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 278

Kursziel alt: 298

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar