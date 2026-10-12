JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die von der Bundesnetzagentur vorgeschlagene Erhöhung der Preise für Briefe und Pakete von bis zu 20 Prozent im Zeitraum 2027 bis 2028 untermauere eine erwartete Erholung des operativen Ergebnisses (Ebit) in dieser Sparte auf mehr als eine Milliarde Euro im Jahr 2027, schrieb Alexia Dogani am Montag und sprach von einer leicht positiven Nachricht./rob/ajx/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:35 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 11:35 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,89 % und einem Kurs von 56,72EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Alexia Dogani

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 65

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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