RBC stuft SALESFORCE auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce auf "Sector Perform" belassen. Die Aktien der US-Software-Branche hätten sich jüngst gut entwickelt, schrieb Matthew Hedberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren richte sich verstärkt auf thematische Wachstumsstories, bei denen die Unternehmen von Künstlicher Intelligenz profitieren. Zu diesen Themen zählten die Aspekte Cyber-Sicherheit, Datenverarbeitung und Cyber-Infrastruktur./bek/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:14 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:14 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,62 % und einem Kurs von 214EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 13:53 Uhr) gehandelt.





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