RBC stuft ORACLE CORP auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Oracle auf "Sector Perform" belassen. Die Aktien der US-Software-Branche hätten sich jüngst gut entwickelt, schrieb Matthew Hedberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren richte sich verstärkt auf thematische Wachstumsstories, bei denen die Unternehmen von Künstlicher Intelligenz profitieren. Zu diesen Themen zählten die Aspekte Cyber-Sicherheit, Datenverarbeitung und Cyber-Infrastruktur./bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:14 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:14 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Oracle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,24 % und einem Kurs von 126,0EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 13:47 Uhr) gehandelt.
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