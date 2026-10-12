Börsen Update
Börsen Update Europa - 12.10. - FTSE Athex 20 stark +1,77 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht bei 25.285,52 PKT und gewinnt bisher +0,46 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,80 %, Siemens Energy +1,55 %, Scout24 +1,38 %
Flop-Werte: Infineon Technologies -2,06 %, Daimler Truck Holding -1,04 %, Continental -0,76 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:24) bei 30.136,74 PKT und steigt um +0,18 %.
Top-Werte: HENSOLDT +4,61 %, IONOS Group +3,10 %, TKMS +2,73 %
Flop-Werte: Aroundtown -4,30 %, SILTRONIC AG -3,54 %, K+S -3,48 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.995,85 PKT und steigt um +0,07 %.
Top-Werte: HENSOLDT +4,61 %, IONOS Group +3,10 %, Ottobock +2,17 %
Flop-Werte: Evotec -8,10 %, SILTRONIC AG -3,54 %, Verbio -2,95 %
Der Eurozone 50 steht bei 6.207,41 PKT und gewinnt bisher +0,28 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,80 %, TotalEnergies +2,53 %, ENI +2,35 %
Flop-Werte: Koninklijke Ahold Delhaize -2,56 %, Infineon Technologies -2,06 %, Vinci -1,48 %
Der AT 20 steht bei 6.614,04 PKT und gewinnt bisher +0,89 %.
Top-Werte: Lenzing +4,34 %, Raiffeisen Bank International +2,38 %, UNIQA Insurance Group +2,22 %
Flop-Werte: Wienerberger -1,47 %, voestalpine -1,12 %
Der CH 20 steht bei 13.858,15 PKT und gewinnt bisher +0,20 %.
Top-Werte: Logitech International +1,52 %, Galderma Group +1,14 %, Swiss Re +0,68 %
Flop-Werte: Sika -0,87 %, CIE Financiere Richemont -0,50 %
Der SE 30 bewegt sich bei 3.272,29 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,65 %, Nordea Bank Abp +0,58 %, Securitas Shs(B) +0,53 %
Flop-Werte: Tele2 (B) -4,22 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -2,33 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 6.595,00 PKT und gewinnt bisher +1,77 %.
Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +6,85 %, Piraeus Port Authority +4,98 %, Allwyn +3,15 %
Flop-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings -3,78 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,27 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +0,48 %
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