Besonders beachtet!
Evotec Aktie mit kräftigem Kurssturz - 12.10.2026
Am 12.10.2026 ist die Evotec Aktie, bisher, um -8,10 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.
Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.
Evotec aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.10.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von -8,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Evotec: Nach einem Rückgang von -6,64 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -8,10 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Evotec Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -45,88 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -8,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,17 %. Im Jahr 2026 gab es für Evotec bisher ein Minus von -51,17 %.
Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.
Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,86 %
|1 Monat
|-11,17 %
|3 Monate
|-45,88 %
|1 Jahr
|-59,76 %
? wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs Kursverluste, zuletzt knapp 4 % ohne neue Meldung, und Zweifel am Turnaround. Diskutiert werden hohe Personalkosten, ausbleibende Meilensteinzahlungen und Kooperationen sowie Fortschritte beim Sparprogramm. Befürchtet werden eine weitere Gewinnwarnung und Werksschließungen. Als Finanzierungsoptionen werden eine Kapitalerhöhung und ein Börsengang von Just Evotec USA genannt. Positive Nachrichten könnten den Kurs stützen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.
Zur Evotec Diskussion
Informationen zur Evotec Aktie
Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 460,76 Mio.EUR € wert.
Börsen Update Europa - 12.10. - FTSE Athex 20 stark +1,77 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Börsenstart Europa - 12.10. - FTSE Athex 20 stark +1,85 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Nicht verpassen! Krebsmedizin und Comeback-Chancen: Vidac Pharma, Bayer und Evotec im Trendcheck!
Neue Krebstherapien zielen auf medizinische Durchbrüche ab. Für Anleger ist jedoch entscheidend, wann sich Fortschritte auch in steigenden Börsenkursen widerspiegeln. Vidac Pharma befindet sich in einer sehr spannenden Unternehmensphase. Die …
So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec
Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,05 %.
Evotec Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Evotec Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Evotec Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.