Evotec Aktie mit kräftigem Kurssturz - 12.10.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Evotec Aktie. Mit einer Performance von -8,10 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Es bleibt ungemütlich für Evotec: Nach einem Rückgang von -6,64 % am Vortag folgt heute ein weiteres Minus von -8,10 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Evotec Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -45,88 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Evotec Aktie damit um -8,86 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,17 %. Im Jahr 2026 gab es für Evotec bisher ein Minus von -51,17 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,07 % geändert.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -8,86 % 1 Monat -11,17 % 3 Monate -45,88 % 1 Jahr -59,76 %

? wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.10.2026, 14:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Evotecs Kursverluste, zuletzt knapp 4 % ohne neue Meldung, und Zweifel am Turnaround. Diskutiert werden hohe Personalkosten, ausbleibende Meilensteinzahlungen und Kooperationen sowie Fortschritte beim Sparprogramm. Befürchtet werden eine weitere Gewinnwarnung und Werksschließungen. Als Finanzierungsoptionen werden eine Kapitalerhöhung und ein Börsengang von Just Evotec USA genannt. Positive Nachrichten könnten den Kurs stützen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Evotec eingestellt.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 460,76 Mio.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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So schlagen sich die Wettbewerber von Evotec

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,05 %.

Evotec Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Evotec Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Evotec Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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