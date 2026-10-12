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    Griechenland

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    Social-Media-Verbot für U-15-Jährige kommt

    Für Sie zusammengefasst
    • Griechenland verbietet Unter-15-Jährigen soziale Medien
    • Das Verbot soll ab dem 1. Januar 2027 gelten
    • Ein Viertel der Schüler nutzt soziale Medien übermäßig
    Griechenland - Social-Media-Verbot für U-15-Jährige kommt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ATHEN (dpa-AFX) - Griechenland will als eines der ersten EU-Länder Kindern und Jugendlichen unter 15 Jahren den Zugang zu sozialen Medien untersagen. Das Verbot soll am 1. Januar 2027 in Kraft treten, kündigte Staatsminister Akis Skertsos bei der Vorstellung der Maßnahme auf einer Pressekonferenz gemeinsam mit anderen Ministern in Athen an. Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis hatte bereits im April auf TikTok erklärt, dass solch ein Verbot kommen werde.

    "Es ist an der Zeit, dass wir uns mit dem Problem einer möglichen digitalen Abhängigkeit beschäftigen", sagte Staatsminister Skertsos nun. Gesundheitsminister Adonis Georgiadis zitierte eine Befragung von 2.500 Schülern, wonach ein Viertel der Befragten angab, soziale Medien übermäßig zu nutzen. Jeder Fünfte habe berichtet, nervös oder unsicher zu sein und Konzentrationsprobleme zu bekommen, wenn er keinen Zugang zu seinem Mobiltelefon hat.

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    EU-Recht soll bei Umsetzung helfen

    Bei Verstößen der Plattformen sollen laut Digitalminister Dimitris Papastergiou die europäischen Kontroll- und Sanktionsmechanismen greifen. Nach dem Digital Services Act sind bei bestimmten Verstößen Geldbußen von bis zu sechs Prozent des weltweiten Jahresumsatzes möglich.

    Für eine EU-weite Lösung zum Schutz Minderjähriger im Internet hatte die EU-Kommission im September den EU Kids Act vorgelegt. Er sieht unter anderem ein Social-Media-Verbot für unter 13-Jährige und eigene Konten erst ab 15 Jahren vor. Über den Vorschlag beraten derzeit das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten./axa/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Alphabet Aktie

    Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 234,0 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Alphabet Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Alphabet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1900 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 423,43USD. Von den letzten 7 Analysten der Alphabet Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 379,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 445,00USD was eine Bandbreite von +20,53 %/+41,52 % bedeutet.





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