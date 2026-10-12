GOLDMAN SACHS stuft Aroundtown auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aroundtown von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1,80 auf 1,30 Euro gesenkt. Wegen höherer Finanzierungskosten prognostizieren die Experten fallende Ergebnisse je Aktie von 2026 bis 2028. Sie reduzierten die Nettobuchwerte um mehr als 40 Prozent. Hohe Kapitalkosten und ein hoher Verschuldungsgrad seien Herausforderungen für die Immobiliengruppe, hieß es in einer Studie am Montag./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Aroundtown Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,85 % und einem Kurs von 1,422EUR auf Tradegate (12. Oktober 2026, 14:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Aroundtown

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 1,30

Kursziel alt: 1,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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