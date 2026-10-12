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Rheinmetall Aktie steigt auf 963,60€ - 12.10.2026
Die Rheinmetall Aktie notiert am 12.10.2026 mit +3,03 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.
Rheinmetall Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 12.10.2026
Positive Vorzeichen bei Rheinmetall: Der Kurs klettert um +3,03 % auf 963,60€. Die Rheinmetall Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,39 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 963,60€. Bleibt der Aufwärtstrend intakt oder droht eine Korrektur?
Der Kurs der Rheinmetall Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -3,47 %.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um -0,89 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,60 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Rheinmetall -38,93 % verloren.
Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-0,89 %
|1 Monat
|-3,60 %
|3 Monate
|-3,47 %
|1 Jahr
|-49,36 %
? wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Rheinmetalls Bewertung nach der Kurskorrektur. Einige halten 400–500 Euro für faire Einstiegskurse, andere verweisen auf einen Auftragsbestand von 80 Mrd. Euro, starkes Umsatzwachstum und ein erwartetes KGV von 13 für 2028. Diskutiert werden zudem Analystenziele zwischen 1.020 und 2.300 Euro sowie geopolitische Kurseinflüsse und das Risiko sinkender Gewinne nach Ende der Aufrüstung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Zur Rheinmetall Diskussion
Informationen zur Rheinmetall Aktie
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,77 %. Thales notiert im Plus, mit +0,23 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,17 %. Lockheed Martin legt um +0,53 % zu Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,56 %.
Rheinmetall Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?
Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.