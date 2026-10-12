Siemens Energy Aktie gewinnt an Wert - 12.10.2026

Mit einer Performance von +2,11 % konnte die Siemens Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Die Siemens Energy Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +3,20 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +2,11 % hinzu. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten Verluste von -1,57 % verkraften.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Energy Aktie damit um +0,79 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Siemens Energy um +23,31 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,79 % 1 Monat +4,80 % 3 Monate -1,57 % 1 Jahr +39,30 %

? wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.10.2026, 14:15 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den möglichen Mehrheitsverkauf der Sparte Transformation of Industry: Genannt werden über 10 Mrd. Euro Bewertung und bis zu 7 Mrd. Euro Finanzierung. Technisch stehen ein fortbestehender Abwärtstrend und eine mögliche Bodenbildung bei 135–138 Euro im Fokus. Volle Auftragsbücher und die Q4-Zahlen im November gelten als mögliche Kursimpulse; zugleich werden Korrekturrisiken durch Zinsängste diskutiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 118,38 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Lohnt sich ein Investment in die Siemens Energy Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Siemens Energy Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Siemens Energy Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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