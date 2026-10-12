Xiaomi - Aktie verliert deutlich -4,44 % - 12.10.2026

Die Xiaomi Aktie ist bisher um -4,44 % auf 2,8185€ gefallen. Das sind -0,1310 € weniger als am letzten Handelstag. Die Xiaomi Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +9,52 % wieder ab und notiert heute bei 2,8185€. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?

Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Xiaomi Aktionäre einen Verlust von -3,99 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um +3,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -35,81 % verloren.

Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,34 % 1 Monat -5,15 % 3 Monate -3,99 % 1 Jahr -47,60 %

? wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.10.2026, 14:15 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen gemeldeten Kursanstieg von 8,7 % nach Kursen unter 2,80 Euro sowie Aktienrückkäufe. Im Fokus stehen zudem Xiaomis KI-Modell MiMo, geplante Forschungsinvestitionen von über 24 Mrd. Euro für 2026–2030 und Robotik. Beim Autogeschäft werden über 70.000 SkyNomad-Bestellungen, 10.000 Auslieferungen im September und der Produktionshochlauf diskutiert. Dem stehen Sorgen über Konkurrenz und mögliche Verluste gegenüber.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.

Informationen zur Xiaomi Aktie

Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,22 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,47 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,19 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -3,10 %.

Lohnt sich ein Investment in die Xiaomi Aktie?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Xiaomi Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Xiaomi Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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