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Xiaomi - Aktie verliert deutlich -4,44 % - 12.10.2026
Die Xiaomi Aktie notiert am 12.10.2026 mit -4,44 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
Xiaomi kombiniert innovative Technologie mit erschwinglichen Preisen und hat sich als bedeutender Akteur im globalen Elektronikmarkt etabliert.
Kursentwicklung im Detail: So steht die Xiaomi Aktie am 12.10.2026
Die Xiaomi Aktie ist bisher um -4,44 % auf 2,8185€ gefallen. Das sind -0,1310 € weniger als am letzten Handelstag. Die Xiaomi Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +9,52 % wieder ab und notiert heute bei 2,8185€. Ist der Ausverkauf schon übertrieben?
Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Xiaomi Aktionäre einen Verlust von -3,99 % hinnehmen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die Xiaomi Aktie damit um +3,34 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,15 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -35,81 % verloren.
Xiaomi Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+3,34 %
|1 Monat
|-5,15 %
|3 Monate
|-3,99 %
|1 Jahr
|-47,60 %
? wallstreetONLINE-Community zur Xiaomi Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen gemeldeten Kursanstieg von 8,7 % nach Kursen unter 2,80 Euro sowie Aktienrückkäufe. Im Fokus stehen zudem Xiaomis KI-Modell MiMo, geplante Forschungsinvestitionen von über 24 Mrd. Euro für 2026–2030 und Robotik. Beim Autogeschäft werden über 70.000 SkyNomad-Bestellungen, 10.000 Auslieferungen im September und der Produktionshochlauf diskutiert. Dem stehen Sorgen über Konkurrenz und mögliche Verluste gegenüber.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Xiaomi eingestellt.
Zur Xiaomi Diskussion
Informationen zur Xiaomi Aktie
Es gibt 21 Mrd. Xiaomi Aktien. Damit ist das Unternehmen 60,22 Mrd. € wert.
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Lohnt sich ein Investment in die Xiaomi Aktie?
Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Xiaomi Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Xiaomi Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.