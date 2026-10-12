DroneShield Aktienkurs sinkt weiter - -3,78 % - 12.10.2026

Der Abwärtstrend bei DroneShield hält an: Am heutigen Handelstag steht ein weiteres Minus von -3,78 % zu Buche, die Aktie notiert bei 0,9752€. Nach dem Plus von +0,80 % am Vortag kommt es heute bei DroneShield zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -3,78 %. Droht ein weiterer Kursrückgang oder erholt sich das Papier bald?

DroneShield ist ein führender Anbieter von Anti-Drohnen-Technologien, spezialisiert auf die Erkennung und Abwehr von Drohnenbedrohungen. Das Unternehmen bietet Radar- und Funkfrequenzsensoren, Störsender und Überwachungssoftware an. Es konkurriert mit Dedrone, Fortem Technologies und SkySafe. DroneShield zeichnet sich durch umfassende, innovative Lösungen aus, die sowohl mobile als auch stationäre Systeme umfassen.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von DroneShield Verluste von -29,78 % hinnehmen.

Auf Wochensicht hat die DroneShield Aktie damit -12,09 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,08 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei DroneShield auf -48,47 %.

DroneShield Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -12,09 % 1 Monat -3,08 % 3 Monate -29,78 % 1 Jahr -71,18 %

? wallstreetONLINE-Community zur DroneShield Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.10.2026, 14:16 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang auf rund 0,97 €, eine mögliche Erholung und die Unterstützung bei 1 €. Diskutiert werden Gewinnmitnahmen bei früherem KUV 25, eine gemeldete Shortquote von 14,89 % sowie Margen- und ASIC-Belastungen. Kritik an bislang wenigen größeren Aufträgen 2026 steht Erwartungen von 25 bis über 35 % Umsatzwachstum gegenüber. Als mögliche Kurstreiber gelten erwartete Entscheidungen über Großaufträge im vierten Quartal.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber DroneShield eingestellt.

Informationen zur DroneShield Aktie

Es gibt 925 Mio. DroneShield Aktien. Damit ist das Unternehmen 902,39 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Leonardo, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,54 %. Lockheed Martin notiert im Plus, mit +0,53 %. Northrop Grumman notiert im Plus, mit +0,56 %. RTX Corporation Reg Shs legt um +0,39 % zu

Lohnt sich ein Investment in die DroneShield Aktie?

Ob sich ein Einstieg bei der DroneShield Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur DroneShield Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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