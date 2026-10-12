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    Besonders beachtet!

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    Nebius Group Registered (A) Aktie fällt um -2,55 % - 12.10.2026

    Am 12.10.2026 ist die Nebius Group Registered (A) Aktie, bisher, um -2,55 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Nebius Group Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Nebius Group Registered (A) Aktie fällt um -2,55 % - 12.10.2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

    Nebius Group Registered (A) Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 12.10.2026

    Die Nebius Group Registered (A) Aktie ist bisher um -2,55 % auf 192,38 gefallen. Das sind -5,04  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem Plus von +0,76 % am Vortag kommt es heute bei Nebius Group Registered (A) zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,55 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

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    Obwohl die Nebius Group Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,89 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -11,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,18 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +168,39 % gewonnen.

    Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,49 %
    1 Monat +5,18 %
    3 Monate +6,89 %
    1 Jahr +73,73 %
    Stand: 12.10.2026, 14:16 Uhr

    Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

    Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,18 Mrd. € wert.

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    Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Nebius Group Registered (A)

    -1,73 %
    -12,55 %
    +3,92 %
    +5,61 %
    +71,66 %
    +1.116,84 %
    +182,24 %
    +888,08 %
    +680,90 %
    ISIN:NL0009805522WKN:A1JGSL
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