Nebius Group Registered (A) Aktie fällt um -2,55 % - 12.10.2026

Die Nebius Group Registered (A) Aktie ist bisher um -2,55 % auf 192,38€ gefallen. Das sind -5,04 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem Plus von +0,76 % am Vortag kommt es heute bei Nebius Group Registered (A) zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -2,55 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Nebius Group Registered (A) ist ein Cloud- und Infrastruktur-Anbieter mit Fokus auf skalierbare Rechenleistung, Storage und KI-Plattformen für Unternehmen. Hauptleistungen: IaaS/PaaS, Daten- und Entwickler-Services. Marktstellung: Nischenplayer im Wettbewerb mit Hyperscalern wie AWS, Microsoft Azure, Google Cloud. Mögliche USPs: regionale Fokussierung, technische Spezialisierung, flexible Preis- und Service-Modelle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Nebius Group Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +6,89 %.

Allein seit letzter Woche ist die Nebius Group Registered (A) Aktie damit um -11,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,18 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +168,39 % gewonnen.

Nebius Group Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,49 % 1 Monat +5,18 % 3 Monate +6,89 % 1 Jahr +73,73 %

Informationen zur Nebius Group Registered (A) Aktie

Stand: 12.10.2026, 14:16 Uhr

Es gibt 220 Mio. Nebius Group Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,18 Mrd. € wert.

Lohnt sich ein Investment in die Nebius Group Registered (A) Aktie?

Ob die Nebius Group Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nebius Group Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.