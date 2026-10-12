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    Besonders beachtet!

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    Frontline Aktie klettert nach oben - +4,35 % - 12.10.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Frontline Aktie bisher um +4,35 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Frontline Aktie.

    Besonders beachtet! - Frontline Aktie klettert nach oben - +4,35 % - 12.10.2026
    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    Frontline ist ein führender Akteur im globalen Rohöltransport, bekannt für seine moderne Flotte und Effizienz. Hauptkonkurrenten sind Euronav und Teekay Tankers. Strategische Partnerschaften und Betriebsoptimierung bieten Wettbewerbsvorteile.

    Frontline Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 12.10.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,35 % konnte die Frontline Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Die Frontline Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,16 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 52,28. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Frontline Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +55,88 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Frontline Aktie damit um +11,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +19,28 %. Im Jahr 2026 gab es für Frontline bisher ein Plus von +179,79 %.

    Frontline Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,27 %
    1 Monat +19,28 %
    3 Monate +55,88 %
    1 Jahr +167,29 %
    Stand: 12.10.2026, 14:16 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur Frontline Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Frontlines Kursanstieg über 51 Euro und hohe Tankerfrachtraten infolge geopolitischer Spannungen und knapper Schiffskapazitäten. Positive DHT-Zahlen nähren Erwartungen an starke Q3-Ergebnisse und eine weitere Steigerung in Q4. Diskutiert werden höhere Gewinne und Dividenden, spekulativ niedrige KGVs sowie Kursziele von 75 bis 100 Euro. Zudem wird auf das angehobene BTIG-Kursziel von 70 US-Dollar verwiesen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Frontline eingestellt.

    Zur Frontline Diskussion

    Informationen zur Frontline Aktie

    Es gibt 223 Mio. Frontline Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,60 Mrd. € wert.

    Lohnt sich ein Investment in die Frontline Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Frontline Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Frontline Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Frontline

    +4,19 %
    +12,48 %
    +20,57 %
    +57,56 %
    +170,18 %
    +171,02 %
    +357,89 %
    ISIN:CY0200352116WKN:A3D38W
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