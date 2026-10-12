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    Besonders beachtet!

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    HENSOLDT Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 12.10.2026

    Kursbewegung von +5,11 % bei HENSOLDT am 12.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 12.10.2026
    Foto: Ardan Fuessmann - stock.adobe.com

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 12.10.2026

    Mit einer Performance von +5,11 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +1,87 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 80,26. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von HENSOLDT einen Gewinn von +7,65 % verbuchen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -1,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,20 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HENSOLDT um +8,21 % gewonnen.

    HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,02 %
    1 Monat +4,20 %
    3 Monate +7,65 %
    1 Jahr -24,53 %
    Stand: 12.10.2026, 14:17 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die diskutierte Kursstabilisierung der HENSOLDT-Aktie und das Risiko einer Bullenfalle. Die Seitwärtsbewegung zwischen etwa 60 und 93 Euro wird thematisiert. Bei einem Waffenstillstand werden Kurse unter 60 Euro, bei Frieden kurzfristig unter 40 Euro befürchtet. Als Wachstumstreiber gelten europäische Aufrüstung, das volle Auftragsbuch und weitere Radarlieferungen an die Ukraine. Diskutiert werden auch Lieferengpässe und der Ausbau der Produktion.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,27 Mrd. € wert.

    Börsen Update Europa - 12.10. - FTSE Athex 20 stark +1,77 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Börsenstart Europa - 12.10. - FTSE Athex 20 stark +1,85 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Lohnt sich ein Investment in die HENSOLDT Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HENSOLDT Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HENSOLDT Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    HENSOLDT

    +5,58 %
    +0,15 %
    +5,44 %
    +8,93 %
    -23,63 %
    +187,46 %
    +503,46 %
    +385,66 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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