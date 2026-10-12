HENSOLDT Aktie mit starkem Kurssprung - aktuelle News am 12.10.2026

Mit einer Performance von +5,11 % konnte die HENSOLDT Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,87 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der HENSOLDT Aktie. Nach einem Plus von +1,87 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 80,26€. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von HENSOLDT einen Gewinn von +7,65 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -1,02 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,20 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die HENSOLDT um +8,21 % gewonnen.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -1,02 % 1 Monat +4,20 % 3 Monate +7,65 % 1 Jahr -24,53 %

? wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.10.2026, 14:17 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die diskutierte Kursstabilisierung der HENSOLDT-Aktie und das Risiko einer Bullenfalle. Die Seitwärtsbewegung zwischen etwa 60 und 93 Euro wird thematisiert. Bei einem Waffenstillstand werden Kurse unter 60 Euro, bei Frieden kurzfristig unter 40 Euro befürchtet. Als Wachstumstreiber gelten europäische Aufrüstung, das volle Auftragsbuch und weitere Radarlieferungen an die Ukraine. Diskutiert werden auch Lieferengpässe und der Ausbau der Produktion.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,27 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die HENSOLDT Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur HENSOLDT Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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