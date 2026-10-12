SCHOTT Pharma Aktie heute im Plus (23,900€) - 12.10.2026

Die SCHOTT Pharma Aktie konnte bisher um +2,36 % auf 23,900€ zulegen. Das sind +0,550 € mehr als am letzten Handelstag. Schon gestern ging es für die SCHOTT Pharma Aktie um +2,14 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 23,900€. Setzt sich der positive Trend fort?

SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SCHOTT Pharma einen Gewinn von +18,36 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um -2,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,53 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +58,79 % gewonnen.

SCHOTT Pharma Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,45 % 1 Monat +5,53 % 3 Monate +18,36 % 1 Jahr +15,50 %

Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie

Stand: 12.10.2026, 14:17 Uhr

Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,61 Mrd. € wert.

SCHOTT Pharma Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der SCHOTT Pharma Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SCHOTT Pharma Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.