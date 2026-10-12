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SCHOTT Pharma Aktie heute im Plus (23,900€) - 12.10.2026
Am 12.10.2026 ist die SCHOTT Pharma Aktie, bisher, um +2,36 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der SCHOTT Pharma Aktie.
SCHOTT Pharma ist ein führender Anbieter von Primärverpackungen für die Pharmaindustrie, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Glas- und Polymerverpackungen. Konkurrenten sind Gerresheimer und West Pharmaceutical. Unterscheidet sich durch fortschrittliche Technologien und nachhaltige Produktion.
SCHOTT Pharma Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 12.10.2026
Die SCHOTT Pharma Aktie konnte bisher um +2,36 % auf 23,900€ zulegen. Das sind +0,550 € mehr als am letzten Handelstag. Schon gestern ging es für die SCHOTT Pharma Aktie um +2,14 % nach oben, heute setzt sich die Rally fort und der Kurs steht bei 23,900€. Setzt sich der positive Trend fort?
Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von SCHOTT Pharma einen Gewinn von +18,36 % verbuchen.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die SCHOTT Pharma Aktie damit um -2,45 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +5,53 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +58,79 % gewonnen.
SCHOTT Pharma Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-2,45 %
|1 Monat
|+5,53 %
|3 Monate
|+18,36 %
|1 Jahr
|+15,50 %
Informationen zur SCHOTT Pharma Aktie
Es gibt 151 Mio. SCHOTT Pharma Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,61 Mrd. € wert.
SCHOTT Pharma Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Ob sich ein Einstieg bei der SCHOTT Pharma Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SCHOTT Pharma Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.