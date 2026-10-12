LPKF Laser & Electronics Aktie leidet unter Verkäufen - 12.10.2026

Die LPKF Laser & Electronics Aktie ist bisher um -2,79 % auf 13,950€ gefallen. Das sind -0,400 € weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der LPKF Laser & Electronics Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,44 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 13,950€, mit einem Minus von -2,79 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei LPKF Laser & Electronics insgesamt ein Minus von -17,94 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,98 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +147,34 % gewonnen.

LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,70 % 1 Monat +8,98 % 3 Monate -17,94 % 1 Jahr +99,00 %

? wallstreetONLINE-Community zur LPKF Laser & Electronics Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.10.2026, 14:18 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Marktchancen der LIDE-Technologie für Glassubstrate und die Konkurrenz durch JNTC. Diskutiert werden mögliche Anlagenaufträge ab 2027 und Chancen durch das PACE-Netzwerk. Weitere Themen sind Kostensenkungen, Skalierung und spekulative Ziele von 500 Mio. Euro Umsatz bei 25 % EBIT-Marge in drei bis vier Jahren. Ein möglicher Arralyze-Verkauf sowie eine befürchtete Kapitalerhöhung mit Kursdruck stehen ebenfalls im Fokus.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber LPKF Laser & Electronics eingestellt.

Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 340,50 Mio. € wert.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,98 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -0,77 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -0,82 %.

LPKF Laser & Electronics Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der LPKF Laser & Electronics Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur LPKF Laser & Electronics Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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