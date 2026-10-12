TKMS Aktie gewinnt an Wert - 12.10.2026

Der Kurs der TKMS Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -4,22 %.

Die TKMS Aktie notiert aktuell bei 77,70€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,32 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,50 € entspricht. Die TKMS Aktie dreht damit ins Plus. Nach einem Rückgang von -0,92 % am Vortag erholt sich der Kurs heute deutlich und steht bei 77,70€. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -2,28 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,55 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von TKMS +16,03 % gewonnen.

TKMS Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,28 % 1 Monat -7,55 % 3 Monate -4,22 % 1 Jahr -19,49 %

Informationen zur TKMS Aktie

Stand: 12.10.2026, 14:18 Uhr

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,94 Mrd. € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Leonardo und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,77 %. Leonardo notiert im Plus, mit +1,54 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,17 %. Huntington Ingalls Industries verliert -0,55 %

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Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.