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    Besonders beachtet!

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    Adobe Aktie leidet unter Verkäufen - 12.10.2026

    Am 12.10.2026 ist die Adobe Aktie, bisher, um -2,94 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Adobe Aktie.

    Besonders beachtet! - Adobe Aktie leidet unter Verkäufen - 12.10.2026
    Foto: Cristi - stock.adobe.com

    Adobe ist ein führender Softwareanbieter für Kreativ-, Marketing- und Dokumentenlösungen. Kernprodukte: Creative Cloud (Photoshop, Illustrator, Premiere Pro), Acrobat/Sign, Experience Cloud. Starke Marktstellung im Kreativsegment mit Abo-Modell. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, Apple, Canva, Figma, Salesforce. USP: breites Ökosystem, Industriestandard im Kreativbereich, tiefe Integration und Cloud-Services.

    Adobe Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 12.10.2026

    Die Adobe Aktie verliert heute. Zuletzt fiel die Aktie um -2,94 % auf 210,00. Damit verliert die Aktie -6,35  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Adobe Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,67 % wieder ab und notiert heute bei 210,00. Wie geht es mit der Aktie weiter?

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    Obwohl die Adobe Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +7,52 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Adobe Aktie damit um -1,10 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,51 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Adobe um -29,82 % verloren.

    Adobe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,10 %
    1 Monat -4,51 %
    3 Monate +7,52 %
    1 Jahr -28,34 %
    Stand: 12.10.2026, 14:18 Uhr

    Informationen zur Adobe Aktie

    Es gibt 398 Mio. Adobe Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,32 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,95 %. Salesforce notiert im Plus, mit +4,52 %. Alphabet notiert im Plus, mit +0,25 %. Microsoft legt um +0,61 % zu Oracle notiert im Minus, mit -0,43 %.

    Lohnt sich ein Investment in die Adobe Aktie?


    Ob die Adobe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adobe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Adobe

    -3,79 %
    -1,10 %
    -4,51 %
    +7,52 %
    -28,34 %
    -59,49 %
    -57,44 %
    +114,80 %
    +4.280,26 %
    ISIN:US00724F1012WKN:871981
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