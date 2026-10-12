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    Besonders beachtet!

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    Salesforce Aktie auf Höhenflug - 12.10.2026

    Kursbewegung von +4,52 % bei Salesforce am 12.10.2026: Lesen Sie hier, was hinter der aktuellen Entwicklung steckt.

    Besonders beachtet! - Salesforce Aktie auf Höhenflug - 12.10.2026
    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

    Salesforce aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 12.10.2026

    Die Anleger von Salesforce dürfen sich über ein Kursplus von +4,52 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 213,80. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,71 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Salesforce Aktie. Nach einem Plus von +0,71 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 213,80. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Salesforce über einen Zuwachs von +48,43 % freuen.

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    Auf Wochensicht steht bei der Salesforce Aktie damit ein Gewinn von +1,97 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,76 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Salesforce einen Rückgang von -6,42 %.

    Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,97 %
    1 Monat -1,76 %
    3 Monate +48,43 %
    1 Jahr +1,65 %
    Stand: 12.10.2026, 14:18 Uhr

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 823 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 175,96 Mrd. € wert.

    RBC stuft SALESFORCE auf 'Neutral'


    Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce auf "Sector Perform" belassen. Die Aktien der US-Software-Branche hätten sich jüngst gut entwickelt, schrieb Matthew Hedberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Fokus der Investoren …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Salesforce?

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,94 %. Microsoft notiert im Plus, mit +0,61 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,43 %. SAP legt um +1,16 % zu

    Lohnt sich ein Investment in die Salesforce Aktie?


    Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Salesforce Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Salesforce Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.


    Salesforce

    +4,13 %
    +2,80 %
    -0,95 %
    +49,65 %
    +2,49 %
    +10,20 %
    -9,30 %
    +226,86 %
    +1.557,59 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V
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    Markt Bote
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