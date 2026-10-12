Albemarle Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 12.10.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -4,11 % verliert die Albemarle Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Albemarle Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,68 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 86,70€, mit einem Minus von -4,11 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

Albemarle ist ein US-Chemiekonzern mit Fokus auf Lithium, Brom und Katalysatoren. Haupttreiber ist Lithium für E-Mobilität und Energiespeicher. Albemarle zählt zu den weltweit größten Lithiumproduzenten mit starker Rohstoffbasis in Chile, Australien und den USA. Wichtige Wettbewerber: SQM, Ganfeng, Tianqi, Livent. Vorteile: vertikal integrierte Wertschöpfung, Technologie-Know-how, langfristige Lieferverträge mit OEMs.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Sicht von drei Monaten summiert sich der Verlust bei Albemarle damit auf -21,40 % - der heutige Handelstag reiht sich in die schwache Entwicklung ein.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Albemarle Aktie damit um -7,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,86 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Albemarle eine negative Entwicklung von -28,44 % erlebt.

Albemarle Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,63 % 1 Monat -14,86 % 3 Monate -21,40 % 1 Jahr +11,68 %

Informationen zur Albemarle Aktie

Stand: 12.10.2026, 14:19 Uhr

Es gibt 118 Mio. Albemarle Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,24 Mrd. € wert.

Albemarle Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Albemarle Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Albemarle Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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