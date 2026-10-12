First Solar Aktie überzeugt mit Kursplus - 12.10.2026

Die Anleger von First Solar dürfen sich über ein Kursplus von +3,27 % freuen. Die Aktie notiert aktuell bei 164,00€. Die First Solar Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +2,77 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +3,27 % hinzu. Was bedeutet das für Anleger, die schon investiert sind?

First Solar ist ein US-Hersteller von Dünnschicht-Solarmodulen (Cadmium-Tellurid) für Utility-Scale-Solarparks. Fokus auf Entwicklung, Produktion und Projektunterstützung. Starke Position im US-Großanlagensegment, profitiert von IRA-Förderung. Wichtige Konkurrenten: JinkoSolar, Longi, Trina, Canadian Solar. USP: CdTe-Technologie mit geringeren CO₂- und Temperaturverlusten, hohe US-Fertigungstiefe.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die First Solar Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -18,40 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die First Solar Aktie damit um +3,68 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,63 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von First Solar einen Rückgang von -27,00 %.

First Solar Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,68 % 1 Monat -9,63 % 3 Monate -18,40 % 1 Jahr -16,31 %

Informationen zur First Solar Aktie

Stand: 12.10.2026, 14:19 Uhr

Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,63 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von First Solar

Enphase Energy, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,28 %.

First Solar Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der First Solar Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur First Solar Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.