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SanDisk Corporation - Aktie zeigt Schwäche - 12.10.2026
Die SanDisk Corporation Aktie notiert am 12.10.2026 mit -2,82 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.
SanDisk Corporation Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 12.10.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SanDisk Corporation Aktie. Mit einer Performance von -2,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SanDisk Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,82 % im Minus. Was sollten Anleger jetzt beachten?
Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SanDisk Corporation Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,13 % hinnehmen.
Auf Wochensicht hat die SanDisk Corporation Aktie damit -9,74 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,21 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei SanDisk Corporation auf -4,14 %.
SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,74 %
|1 Monat
|+2,21 %
|3 Monate
|-13,13 %
|1 Jahr
|-4,14 %
Informationen zur SanDisk Corporation Aktie
Es gibt 146 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 202,06 Mrd. € wert.
Lohnt sich ein Investment in die SanDisk Corporation Aktie?
Ob sich ein Einstieg bei der SanDisk Corporation Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur SanDisk Corporation Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.