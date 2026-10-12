SanDisk Corporation - Aktie zeigt Schwäche - 12.10.2026

Die SanDisk Corporation Aktie notiert am 12.10.2026 mit -2,82 % im Minus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

SanDisk Corporation Aktie: Diese Performance-Daten sind heute relevant - 12.10.2026 Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die SanDisk Corporation Aktie. Mit einer Performance von -2,82 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der SanDisk Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,82 % im Minus. Was sollten Anleger jetzt beachten? Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die SanDisk Corporation Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -13,13 % hinnehmen.