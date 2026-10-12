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    ROUNDUP

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    Parteien-Trio in Berlin sondiert unter Zeitdruck weiter

    Für Sie zusammengefasst
    • Berliner Sondierungen geraten zunehmend unter Druck
    • Streit um Vergesellschaftung großer Wohnkonzerne
    • Leere Kassen und Wohnungsfragen erschweren Einigung
    ROUNDUP - Parteien-Trio in Berlin sondiert unter Zeitdruck weiter
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Bei den Sondierungen zur Regierungsbildung in Berlin wächst der Druck. Am Tag 5 der Gespräche wollten Linke, Grüne und SPD dem Vernehmen nach die Themen Verkehr, Klimaschutz, gesellschaftlichen Zusammenhalt und Mieten/Wohnen aufrufen.

    Vor allem bei letzterem Punkt gibt es großen Dissens: SPD-Chef Steffen Krach lehnt das Ziel von Linken und Grünen ab, große Wohnungskonzerne zu vergesellschaften. Hingegen betonte der Linke-Co-Landesvorsitzende Maximilian Schirmer im RBB: "Wenn die Linke regiert, dann muss auch vergesellschaftet werden."

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    Auch die Zeit drängt. Denn im Idealfall soll bereits bis Freitag feststehen, ob die drei Parteien eine Chance für Koalitionsverhandlungen sehen oder Rot-Grün-Rot wegen zu großer Differenzen keine Zukunft geben.

    SPD macht bei innerer Sicherheit Druck

    Unterdessen macht SPD-Landesschef Krach Druck beim Thema Innere Sicherheit Druck. Allen müsse klar sein, dass man "ein klares Bekenntnis für eine starke Polizei und für einen starken Verfassungsschutz" benötige, sagte Krach dem RBB-Inforadio. "Das ist eine Grundbedingung." Sicherheit auf den Straßen sei ein "ursoziales Thema".

    In einer Vereinbarung der drei Parteien zum Thema Antisemitismus von vergangener Woche heißt es: "Wir stärken die Polizei und den Verfassungsschutz in ihrem Auftrag, jüdisches Leben in Berlin zu schützen." Schirmer sagte dazu dem Inforadio, die Position seiner Partei, dass der Verfassungsschutz in seiner jetzigen Form nicht funktioniere, bleibe unverändert. Ängste jüdischer Communitys müsse man jedoch ernst nehmen.

    Leere Landeskasse macht vieles noch schwieriger

    Einige schwierige Themenbereiche standen bereits auf der Tagesordnung der Sondierer - Wirtschaft und Finanzpolitik etwa. Welche Möglichkeiten der Haushalt künftig bietet, Wahlversprechen tatsächlich einzulösen, gilt als heikle Frage angesichts drohender Milliardenlöcher. Andeutungen dazu, wie das Problem ohne Gesichtsverlust für Linke-Spitzenkandidatin Elif Eralp gelöst werden könnte, gab es bisher aus den Sondierungskreisen nicht.

    Große Brocken

    Dicke Brocken wie Mietenpolitik, Wohnungsbau und Regulierung des Wohnungsmarktes harren noch einer Lösung - für alle drei Parteien ein besonders wichtiges Feld. Schließlich war die Frustration der Berlinerinnen und Berliner über den chronischen Wohnungsmangel und die über die Jahre immer höheren Mieten im Wahlkampf ein zentrales Thema.

    Die Voraussetzungen für entspannte Gespräche sind nicht besser geworden: Die Debatte über eine mögliche rot-grün-rote Regierung in der Hauptstadt mit einer linken Regierungschefin Eralp wird eher gereizter. Am Sonntag plädierte der Bundestagsvizepräsident Bodo Ramelow genau wie sein Fraktionskollege Dietmar Bartsch (beide Linke) ausdrücklich für Rot-Grün-Rot.

    Linke Abwehrreflexe

    Aus der Partei kam zuvor allerdings laute Kritik an den bisherigen Absprachen - insbesondere an der Dreiervereinbarung zum Vorgehen gegen Antisemitismus, die als Voraussetzung für die Aufnahme von Sondierungsgesprächen galt. Teile der Linken sehen darin ein Einknicken ihrer Partei vor allem gegenüber der SPD. Ramelow und Bartsch sprachen sich indes fürs Mitregieren auch gegen solche Stimmen aus, die nicht zuletzt aus der eigenen Bundestagsfraktion kommen.

    Berlins Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey - Sozialdemokratin - hatte sich dagegen am Sonntag auf Instagram mit klaren Worten gegen Rot-Grün-Rot gewandt. Eine Koalition mit der Linken einzugehen, halte sie nicht für vertretbar./ah/kr/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vonovia Aktie

    Die Vonovia Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 10,26 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vonovia Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Vonovia zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,5500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Vonovia Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 20,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 34,00EUR was eine Bandbreite von +22,55 %/+108,33 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursrückgang der TAG-Immobilien-Aktie von über 13 auf rund 10,20 Euro und mögliche Kurse unter 10 Euro. Als Belastungen werden steigende Anleiherenditen, Zinsrisiken und eine laut Beiträgen auf knapp 6 % gestiegene Shortquote genannt. Dem stehen Hinweise auf einen EPRA NTA von 21,38 Euro und laut einem Beitrag erst 2029 anstehende Refinanzierungen gegenüber. Einige erwägen Nachkäufe, andere erwarten weitere Verluste.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TAG Immobilien eingestellt.

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