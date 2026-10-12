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    Leider falsch

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    Anthropic: KI meldet sich bei Polizei wegen ungelöstem Mordfall

    Ein KI-Agent von Anthropic hat auf der Website der Polizei von Philadelphia einen falschen Hinweis zu einem ungelösten Mordfall eingereicht. Das bestätigten die Behörden und Anthropic.

    Für Sie zusammengefasst
    Leider falsch - Anthropic: KI meldet sich bei Polizei wegen ungelöstem Mordfall
    Foto: Don Feria - FR170768 AP

    Der Vorfall ist ein weiteres Beispiel dafür, dass KI-Modelle unbeabsichtigt handeln und während Tests Websites von Behörden und anderen Organisationen manipulieren können.

    In einem am Freitag veröffentlichten Bericht räumte Anthropic zudem einen weiteren Vorfall ein: Sein KI-Modell hatte Formulare auf einer nicht näher bezeichneten Regierungswebsite abgeschickt und reichte 19 Visaanträge ein, anstatt den Vorgang vor dem Absenden abzubrechen.

    Der Vorfall in Philadelphia ereignete sich am 18. Juli. Nach Angaben von Anthropic sollte das KI-Modell Claude Haiku 4.5 zufällig ausgewählte Webseiten aufrufen, dort beispielhafte Aufgaben erstellen und diese ausführen.

    Claude füllte daraufhin ein Formular auf der Polizeiseite PhillyUnsolvedMurders.com aus. Darin gab das Modell an, möglicherweise Informationen zu einem dort aufgeführten ungelösten Mordfall zu haben.

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    Die Polizei von Philadelphia erklärte in einer Stellungnahme, sie habe erst am Mittwoch von dem Vorfall erfahren, nachdem Anthropic sie darüber informiert hatte. Anschließend fanden die Beamten die Eingabe in den gespeicherten Hinweisen der Website. Sie bestätigten, dass diese als Spam gekennzeichnet und nie an die Polizei weitergeleitet worden war.

    Die Sorge wächst, dass KI-Unternehmen ihre KI-Agenten nicht ausreichend kontrollieren und diese unter anderem auf Websites US-amerikanischer Behörden oder in Gesundheitssystemen eigenmächtig Aktionen ausführen. Kritiker fordern deshalb strengere gesetzliche Vorgaben.

    Anthropic erklärte in seinem Bericht, dass es sich bei den meisten gemeldeten Verhaltensweisen um Formen dessen handele, was das Unternehmen als "Beharrlichkeit" (persistence) bezeichnet. Damit sei gemeint, dass Claude bei einer nicht lösbaren Aufgabe versuche, eine Einschränkung zu umgehen, anstatt den Vorgang abzubrechen.

    Das Unternehmen erklärte, es passe sein Training an, um "die Wahrscheinlichkeit weiteren Fehlverhaltens zu verringern".

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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