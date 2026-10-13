Diese Pharma-Aktie könnte jetzt enorm von neuen Studiendaten profitieren

JPMorgan hat die Aktie des US-Biotechnologiekonzerns Biogen von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Gleichzeitig erhöhte Analyst Chris Schott das Kursziel von 210 auf 300 US-Dollar. Das entspricht einer Anhebung um 43 Prozent.

Die Biogen -Aktie hat seit Jahresbeginn bereits mehr als 35 Prozent zugelegt. Doch nach Einschätzung von JPMorgan könnte die Rallye noch lange nicht vorbei sein. Die US-Investmentbank sieht in mehreren bevorstehenden Studienergebnissen erhebliches Kurspotenzial und hebt ihr Kursziel deutlich an.

Als Gründe nennt Schott eine zunehmend vielversprechende Reihe klinischer Studienergebnisse sowie verbesserte langfristige Wachstumsaussichten. Besonders drei Medikamente könnten in den kommenden Monaten entscheidende Impulse für die Aktie liefern.

Neue Studiendaten könnten Biogen antreiben

Ein wichtiger Kurstreiber könnte der experimentelle Wirkstoff Litifilimab werden. Das Medikament wird zur Behandlung von kutanem Lupus erythematodes (CLE) entwickelt, einer Autoimmunerkrankung, die vor allem die Haut betrifft.

Nach Angaben von JPMorgan gibt es bislang keine speziell für CLE zugelassenen Therapien. Entsprechend groß könnte das Marktpotenzial eines erfolgreichen Medikaments sein.

Bereits im vierten Quartal 2026 sollen Ergebnisse aus zwei klinischen Phase-3-Studien veröffentlicht werden. Positive Daten könnten die Zulassungschancen verbessern und die Wachstumsperspektiven von Biogen stärken.

Milliardenpotenzial bei Nierenmedikament

Noch größere Chancen sieht JPMorgan beim Wirkstoff Felzartamab. Das experimentelle Medikament wird zur Behandlung seltener Nierenerkrankungen entwickelt und gilt laut Schott als bedeutendster Wachstumskandidat in Biogens Entwicklungspipeline.

Die Investmentbank beziffert das mögliche Umsatzpotenzial auf mehr als zwei Milliarden US-Dollar.

Entscheidend werden die Ergebnisse der laufenden Phase-3-Studien sein, die im ersten Halbjahr 2027 erwartet werden.

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Auch Alzheimer-Geschäft im Fokus

Ein weiterer wichtiger Faktor ist Biogens Alzheimer-Medikament Leqembi, das gemeinsam mit dem japanischen Pharmakonzern Eisai entwickelt wurde.

JPMorgan erwartet, dass die für 2027 relevanten Studiendaten auch Rückschlüsse auf die langfristigen Geschäftsaussichten von Leqembi ermöglichen könnten.

Damit verfügt Biogen über mehrere potenzielle Wachstumstreiber, die über das bestehende Medikamentengeschäft hinausgehen. Allerdings bleiben klinische Studien mit erheblichen Risiken verbunden. Enttäuschende Ergebnisse könnten die Erwartungen der Anleger ebenso schnell dämpfen.

Wall Street setzt mehrheitlich auf Biogen

Mit seiner optimistischen Einschätzung steht JPMorgan nicht allein. Laut Daten von LSEG empfehlen 26 der insgesamt 38 Analysten, die Biogen beobachten, die Aktie zum Kauf oder stufen sie sogar als "Strong Buy" ein.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





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