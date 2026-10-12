Fibank und Bitpanda gehen eine strategische Partnerschaft ein, um über die My Fibank-App einen integrierten Zugang zu Krypto-Assets zu ermöglichen

SOFIA, Bulgarien, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Die Fibank (First Investment Bank) und die Bitpanda GmbH haben eine strategische Partnerschaftsvereinbarung geschlossen. Diese wegweisende Zusammenarbeit ermöglicht den Kunden der Fibank direkten technischen Zugang zu erstklassigen Krypto-Dienstleistungen der Bitpanda GmbH – einem in Österreich ansässigen, voll lizenzierten Krypto-Dienstleister – direkt über die mobile App My Fibank.

Durch diese wegweisende Partnerschaft wird die Fibank zur ersten Bank in Bulgarien, die ihren Kunden einen nahtlos integrierten Zugang zum Handel mit Krypto-Assets bietet. Als digitale Produkte unterscheiden sich diese Vermögenswerte von herkömmlichen Einlagen und Finanzinstrumenten, da sie weder Garantien noch Entschädigungsregelungen beinhalten. Daher werden Kunden dazu angehalten, sich gründlich mit den jeweiligen Besonderheiten und den damit verbundenen Risiken vertraut zu machen.

Nach der Genehmigung im Rahmen eines unkomplizierten Antragsverfahrens können Fibank-Kunden über die in My Fibank integrierte Schnittstelle von Bitpanda rund um die Uhr auf ein umfassendes Angebot an Dienstleistungen rund um Krypto-Assets zugreifen – und das bereits ab einer Mindestinvestitionssumme von nur 1 € Diese hochmoderne technische Integration ermöglicht es Bankkunden, ihre digitalen Vermögenswerte parallel zu ihrem traditionellen Finanzportfolio zu verfolgen, zu verwalten und zu optimieren – und das alles in einer einzigen Anwendung.

„Die Finanzgewohnheiten der Kunden entwickeln sich rasant weiter, und für My Fibank ist es von entscheidender Bedeutung, mit diesen Entwicklungen Schritt zu halten und entsprechende Innovationen voranzutreiben. Die Partnerschaft mit Bitpanda ist ein logischer nächster Schritt in der Entwicklung der App als digitale Plattform, über die Kunden bequem auf ein immer breiteres Spektrum an Finanzlösungen zugreifen können. Für uns ist es besonders wichtig, dass diese neue Chance gemeinsam mit einem etablierten europäischen Technologiepartner und unter Einhaltung der geltenden regulatorischen Anforderungen umgesetzt wird", kommentierte Nikola Bakalov, CEO der Fibank, unter .