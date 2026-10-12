Aktien New York Ausblick
Stabiler Wochenstart erwartet
- US-Börsen vor stabilem Start, Dow leicht im Plus
- Ölpreise steigen, US-Inflationsdaten im Fokus
- Bankenberichte und KI-Risiken im Börsenfokus
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der positiven Vorwoche winkt den US-Börsen ein stabiler Start in eine ereignisreiche neue Woche. Rund eine Stunde vor dem Börsenbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial am Montag mit 0,2 Prozent im Plus bei 51.762 Punkten.
Den Nasdaq 100 erwartet IG zum Börsenstart 0,2 Prozent tiefer auf 30.831 Zählern. Der marktbreite S&P 500 dürfte sich seinem Rekordhoch von vergangenem Dienstag annähern. An den Anleihemärkten kehrt derweil feiertagsbedingt Ruhe ein, sie bleiben am "Columbus Day" geschlossen.
Der Iran vermeldete am Montag, über Mediatoren weiterhin im Austausch mit den USA zu sein. Nachdem die Ölpreise im frühen Handel noch leicht gefallen waren, drehten sie im Tagesverlauf aber in die Gewinnzone. Die Ölpreise hatten zuletzt die Inflation wieder nach oben getrieben. Entsprechend richten sich die Blicke auf US-Inflationszahlen zur Wochenmitte, die auch für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank wichtig sind.
Obendrein rückt die Berichtssaison in den Fokus. Sie startet am Dienstag mit den Zahlen erster US-Großbanken. Etoro-Marktanalyst Maximilian Wienke verwies darauf, dass die Anleger bereits vorsichtiger geworden seien. Bank-Aktien stünden seit geraumer Zeit unter Druck. "Ein Teil der Risiken dürfte damit allerdings schon in den Kursen berücksichtigt sein", schrieb Wienke. Die Quartalszahlen und Prognosen würden nun darüber entscheiden, ob die Korrektur weitergeht oder der Sektor dreht.
Auch Künstliche Intelligenz (KI) bleibt ein Topthema an den US-Börsen. Die Experten von Index Radar warnten diesbezüglich vor einer Konzentration in historischem Ausmaß: "Die zehn größten KI-Werte vereinen inzwischen gut 40 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung auf sich." Damit würden sie den bisherigen Spitzenwert des Tech-Sektors während der Dotcom-Blase übertreffen. Die Entwicklung einzelner Schwergewichte und der übrige Markt lägen weit auseinander.
Aus der KI-Branche steht am Montag Iren im Rampenlicht. Der australische Anbieter von Rechenzentren schloss laut Medienberichten einen mehrjährigen Cloud-Vertrag mit KI-Entwickler Anthropic ab. Im vorbörslichen US-Handel stiegen die Iren-Aktien um 3,8 Prozent.
Für die Anteilsscheine von CCC Intelligent Solutions ging es vorbörslich um 10 Prozent nach oben. Das Private-Equity-Unternehmen GTCR und der aktivistische Investor Elliott sollen sich in fortgeschrittenen Übernahmegesprächen mit dem Softwareanbieter befinden.
Außerdem dürften zum Wochenstart auch Analysten die Kurse bewegen. Evercore ISI nahm Robinhood mit "Outperform" neu in die Bewertung auf, was die Aktien der Handelsplattform vorbörslich um 0,3 Prozent antrieb. Für Biogen ging es vor Börsenstart 3,4 Prozent aufwärts, nachdem die JPMorgan-Analysten das Biotech-Unternehmen von "Neutral" auf "Overweight" hochstuften.
Die Aktien von Adobe fielen wiederum vorbörslich um 3,1 Prozent, nachdem die Wells-Fargo-Analysten den Softwarehersteller gleich doppelt von "Overweight" auf "Underweight" abgestuft hatten./niw/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IREN Aktie
Die IREN Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,40 % und einem Kurs von 209 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 14:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IREN Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
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Versicherungen Skandinavien
Guten Abend
Im Sommer war ich auch recht beschäftigt, aber jetzt möchte ich mal wieder etwas teilen.
Wir sehen eine steiler werdende Zinskurve, das sollte attraktiv für Versicherungen sein. Also habe ich mir einmal Versicherungen in Skandinavien angeschaut.
·Solid Försäkringsaktiebolag (publ) (SFAB.ST)
·Sampo Oyj (SAMPO.HE)
·Protector Forsikring ASA (PROT.OL)
·Gjensidige Forsikring ASA (GJF.OL)
·Tryg A/S (TRYG.CO)
·Alm. Brand A/S (ALMB.CO)
Die sechs Unternehmen unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Ertragstreiber:
Sampo ist ein nordischer Mehrspartenversicherer (mit If und Topdanmark) und zudem in Großbritannien mit Hastings vertreten; das Unternehmen verfügt über die breiteste Plattform.
Tryg und Gjensidige sind skandinavische Mehrspartenversicherer mit Schwerpunkt auf Privatkunden.
Alm. Brand ist ein dänischer Versicherer, der derzeit noch die Integration von Codan vollzieht; das Unternehmen ist am stärksten im Bereich der dänischen Arbeitsunfallversicherung engagiert.
Protector ist auf das Gewerbe- und öffentliche Geschäft spezialisiert und wächst durch die Zusammenarbeit mit Maklern in Großbritannien und Frankreich; das Unternehmen weist eine höhere Volatilität auf und hält einen größeren Aktienbestand.
Solid ist ein auf Nischen und Kooperationsgeschäfte (Affinity Business) spezialisierter Versicherer, der Garantien, Assistance-Leistungen und Restschuldversicherungen über Partner vertreibt; die Combined Ratio ist zwar höher, doch das Geschäftsmodell erfordert nur wenig Kapital.
Umsatzerwartungen
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|2026e
|2027e
|2028e
|Sampo
|8%
|6%
|5%
|Gjensidige
|9%
|6%
|5%
|Protector
|9%
|8%
|8%
|Tryg
|3.5%
|3.5%
|3.5%
|Alm. Brand
|4%
|3.5%
|3.5%
|Solid
|1.5%
|4%
|4%
Solvency II Ratio
Tryg hat die absolut höchsten Werte beim Solvency Ratio, es gib allerdings einen Refianzierungseffekt, da eine Anleihe im November 2025 ausgegeben und eine alte Anleihe im Februar 2026 refinanziert wurde. Das Anlageportfolio von Tryg ist weitgehend zinsneutral.
Gjensidige hat die größten absoluten Puffer
Sampo weist die niedrigste Quote auf, die nahe der Mitte des Zielbereichs von 150–190 % liegt.
Auf der mittleren Zeitachse liegt ebenfalls Protector (-384%) vorn, vor Solid (+72%), Alm Brand (+325), Gjensidige (+32%), im Minus notieren Sampo (-2.3%) und Tryg (- 2.75%)
Simply Wallstreet: Sampo Oyj
Simply Wallstreet Tryg
Summary
Mein Fazit: Sampo ist die beste Wahl unter Berücksichtigung des Risiko-Rendite-Verhältnisses.
Schöne Grüße aus New York!
@Onlythebest