Schaeffler kommt bei Personalabbau zügig voran - Mehr eingespart als gedacht

Zudem schloss Schaeffler bis zum 5. Oktober nach eigenen Angaben 1.768 neue Altersteilzeitverträge ab. Im Sommer hatte der Konzern noch damit gerechnet, dass rund 1.300 Mitarbeiter die Möglichkeit nutzen werden. "Der Abschluss der zusätzlichen Altersteilzeitverträge führt bereits im Jahr 2027 zu einem positiven Cash-Flow-Effekt", teilte das Unternehmen weiter mit. Für 2029 werde zudem ein positiver Ergebniseffekt von rund 55 Millionen Euro erwartet. Gleichwohl würden bis 2030 für Einmalzahlungen über die Zeit zusätzliche Rückstellungen in Höhe von rund 70 Millionen Euro erforderlich./mis/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 6,05 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +64,20 %/+47,78 % bedeutet.