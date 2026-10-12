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    Schaeffler kommt bei Personalabbau zügig voran - Mehr eingespart als gedacht

    Für Sie zusammengefasst
    • Schaeffler baut Stellen schneller als geplant ab
    • Abbauziel wird schon Ende 2028 erreicht sein
    • Altersteilzeit bringt schon 2027 positiven Cashflow
    Schaeffler kommt bei Personalabbau zügig voran - Mehr eingespart als gedacht
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Auto- und Industriezulieferer Schaeffler kommt mit seinen Sparplänen schneller voran als geplant. Von brutto 4.700 abzubauenden Stellen seien bis Ende September bereits 3.715 erreicht worden, teilte das Unternehmen am Montag mit. Damit werde das Ziel schon Ende 2028 und damit ein Jahr früher erreicht als gedacht. Entsprechend dürfte die geplante Kostensenkung von 290 Millionen Euro im Jahr 2029 um mehr als 20 Prozent übertroffen werden. Zugleich fielen die Einmalaufwendungen geringer aus.

    Daher löste Schaeffler nicht benötigte Rückstellungen für den Umbau von rund 84 Millionen Euro im dritten Quartal auf. An der Börse kamen die Neuigkeiten gut an: Der Kurs der Schaeffler-Aktie schnellte auf die Neuigkeiten hin um gut fünf Prozent nach oben.

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    Zudem schloss Schaeffler bis zum 5. Oktober nach eigenen Angaben 1.768 neue Altersteilzeitverträge ab. Im Sommer hatte der Konzern noch damit gerechnet, dass rund 1.300 Mitarbeiter die Möglichkeit nutzen werden. "Der Abschluss der zusätzlichen Altersteilzeitverträge führt bereits im Jahr 2027 zu einem positiven Cash-Flow-Effekt", teilte das Unternehmen weiter mit. Für 2029 werde zudem ein positiver Ergebniseffekt von rund 55 Millionen Euro erwartet. Gleichwohl würden bis 2030 für Einmalzahlungen über die Zeit zusätzliche Rückstellungen in Höhe von rund 70 Millionen Euro erforderlich./mis/stw

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Schaeffler Aktie

    Die Schaeffler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 6,05 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 14:53 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Schaeffler Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Schaeffler zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,5200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 8,2500EUR. Von den letzten 8 Analysten der Schaeffler Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +64,20 %/+47,78 % bedeutet.





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