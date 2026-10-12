Aroundtown Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 12.10.2026

Am heutigen Handelstag musste die Aroundtown Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,94 % im Minus. Die Talfahrt der Aroundtown Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,97 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,4135€, mit einem Minus von -4,94 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Aroundtown ist ein führendes europäisches Immobilienunternehmen mit Fokus auf Gewerbe- und Wohnimmobilien. Es bietet Vermietung, Entwicklung und Management von Immobilien an. Als einer der größten Investoren in Europa konkurriert es mit Vonovia und Deutsche Wohnen. Die Diversifikation und der Fokus auf hochwertige Immobilien sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Aroundtown Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -35,24 % hinzunehmen.

Auf Wochensicht hat die Aroundtown Aktie damit -9,44 % verloren. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -22,04 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Aroundtown einen Rückgang von -46,26 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

Aroundtown Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,44 % 1 Monat -22,04 % 3 Monate -35,24 % 1 Jahr -55,16 %

? wallstreetONLINE-Community zur Aroundtown Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 12.10.2026, 15:00 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aroundtowns Kursrückgang auf 1,44 Euro und die Goldman-Sachs-Abstufung auf Sell mit Kursziel 1,30 Euro wegen höherer Finanzierungskosten. Diskutiert werden eine mögliche Unterbewertung gegenüber dem EPRA NTA, Zinsrisiken und weiterer Abwärtsdruck. Anleiherückkäufe zum Schuldenabbau und ein mögliches Aktienrückkaufprogramm stehen Dividendenzahlungen gegenüber. Einige hoffen auf eine Trendwende mit den Novemberzahlen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Aroundtown eingestellt.

Informationen zur Aroundtown Aktie

Es gibt 2 Mrd. Aroundtown Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,18 Mrd.EUR € wert.

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Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Aroundtown von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 1,80 auf 1,30 Euro gesenkt. Wegen höherer Finanzierungskosten prognostizieren die Experten fallende Ergebnisse je Aktie von 2026 bis 2028. Sie …

So schlagen sich die Wettbewerber von Aroundtown

Deutsche Euroshop, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,63 %. TAG Immobilien notiert im Minus, mit -0,68 %. LEG Immobilien notiert im Plus, mit +0,31 %. Vonovia verliert -0,21 %

Aroundtown Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Aroundtown Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Aroundtown Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

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