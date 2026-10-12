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    Öl-Hammer

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    10 Millionen Barrel pro Tag! Saudi-Arabien plant gigantischen Öl-Umbau

    Saudi-Arabien plant neue Ölrouten und Pipelines für bis zu 10 Millionen Barrel täglich. Aramco will die Straße von Hormus umgehen und die Versorgung sichern.

    Für Sie zusammengefasst
    Öl-Hammer - 10 Millionen Barrel pro Tag! Saudi-Arabien plant gigantischen Öl-Umbau
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Saudi-Arabien reagiert auf die anhaltenden Verwerfungen am globalen Ölmarkt mit ambitionierten Ausbauplänen. Der staatliche Ölkonzern Saudi Aramco prüft gemeinsam mit dem Energieministerium neue Exportrouten für Rohöl und will seine Lagerkapazitäten im Ausland erweitern. Ziel ist es, die Versorgung auch bei Angriffen auf die Energieinfrastruktur und Störungen wichtiger Schifffahrtsrouten sicherzustellen. Besonders spektakulär sind die Pläne für das Pipelinesystem. Energieminister Abdulaziz bin Salman erklärte am Montag auf dem Weltenergiekongress in Riad, dass Saudi-Arabien seine Ölexportkapazität über Pipelines auf bis zu zehn Millionen Barrel täglich ausweiten könnte.

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    Dazu soll unter anderem eine bestehende Gasleitung vorübergehend für den Öltransport umgerüstet werden. Innerhalb von sieben bis acht Wochen könnten dadurch zusätzliche 1,2 Millionen Barrel täglich transportiert werden. Durch weitere Investitionen in Pumpstationen und Infrastruktur wäre eine noch deutlich größere Kapazitätssteigerung möglich. Im Mittelpunkt steht die Ost-West-Verbindung zum Roten Meer. Sie ermöglicht Saudi-Arabien, Rohöl unter Umgehung der weitgehend blockierten Straße von Hormus zu exportieren. Allerdings bleiben auch die Transportwege über das Rote Meer durch regionale Konflikte gefährdet.

    Ölvorräte könnten erst in zwei Jahren wieder aufgefüllt sein

    Aramco-Chef Amin Nasser warnte zugleich vor einer anhaltenden Versorgungskrise. Nach seinen Angaben sind durch die Störungen am Ölmarkt bereits enorme Mengen ausgefallen. Mehr als eine Milliarde Barrel mussten aus vorhandenen Lagerbeständen ersetzt werden. Selbst nach einer vollständigen Wiederöffnung der Straße von Hormus könnte es bis zu zwei Jahre dauern, die weltweiten Vorräte wieder aufzufüllen und gleichzeitig die laufende Nachfrage zu decken.

    Für Saudi Aramco eröffnet der Ausbau Chancen, birgt aber auch Risiken. Zusätzliche Exportwege könnten die Lieferfähigkeit des Konzerns verbessern und seine Bedeutung auf dem Weltmarkt stärken. Allerdings erfordern neue Pipelines und Lagerstandorte erhebliche Investitionen. Zudem dürften höhere Transportkosten und geopolitische Unsicherheiten die Profitabilität belasten. Für den globalen Ölmarkt wären zusätzliche Exportrouten ein wichtiger Schritt zu mehr Versorgungssicherheit. Eine schnelle Entspannung der Energiekrise ist damit allerdings noch nicht garantiert.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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