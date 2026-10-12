Verfassungsgericht prüft Bayern-Klage zu Erbschaftsteuer

KARLSRUHE/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Das Bundesverfassungsgericht nimmt erneut die bundesgesetzlichen Regelungen zur Erbschaftsteuer unter die Lupe. In vergangenen Entscheidungen habe sich das Gericht schon mehrfach mit den Schranken befasst, denen der Gesetzgeber bei der Gestaltung der Erbschaftsteuer unterliege, sagte Gerichtspräsident Stephan Harbarth zu Beginn der mündlichen Verhandlung in Karlsruhe. Die nun verhandelte Klage der bayerischen Staatsregierung werfe erneut grundsätzliche verfassungsrechtliche Fragen auf.

Wer in Deutschland auf geerbtes Vermögen wie viel Steuern zahlen muss, ist bundesweit einheitlich geregelt. Die bayerische Staatsregierung und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) fordern eine Regionalisierung der Steuer. "Die Erbschaftsteuer ist eine Ländersteuer - das Aufkommen steht in voller Höhe den Ländern zu", sagte Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) im Vorfeld der Verhandlung. Daher sollten die Landesparlamente auch maßgeblich über ihre Ausgestaltung entscheiden können.