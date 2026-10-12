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    Optro gibt die Gewinner des „Connector Award 2026" bekannt, mit dem Vorreiter im Bereich GRC-Intelligence und KI-Innovation ausgezeichnet werden

    Mit den jährlichen Auszeichnungen werden Teams aus den Bereichen Revision, Risikomanagement und Compliance gewürdigt, die Echtzeit-Informationen, operative Widerstandsfähigkeit und autonome Ausführung vorantreiben.

    SAN DIEGO, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Optro, die führende KI-gestützte GRC-Intelligence-Plattform, gab heute auf der CRX, ihrer jährlichen Anwenderkonferenz in San Diego, die Gewinner ihres „Connector Awards"-Programms 2026 bekannt. Mit diesen Auszeichnungen werden Führungskräfte gewürdigt, die gemeinsam mit Optro Innovationen und Transformation vorangetrieben und Herausforderungen gemeistert haben, um betriebliche Effizienz, Skalierbarkeit und Ausfallsicherheit zu erreichen.

    Optro

    „Ich möchte unseren Gewinnern des Connector Award 2026 ganz herzlich gratulieren. Bei allem, was wir hier bei Optro tun, geht es darum, unseren Kunden das bestmögliche Erlebnis zu bieten", sagte Justin Greenberger, Chief Customer Officer bei Optro. „Das Schönste an meinem Job ist es, zu erfahren, welche bahnbrechenden Geschäftsergebnisse unsere Kunden mit Optro erzielen. Die diesjährigen Preisträger haben die Messlatte erneut höher gelegt und durch die Kombination von modernster KI, kontinuierlicher Überwachung und einem ganzheitlichen Ansatz im Risikomanagement einen neuen Maßstab dafür gesetzt, wie moderne Unternehmen Widerstandsfähigkeit und Agilität aufbauen."

    Zu den Gewinnern der Optro Connector Awards 2026 gehören:

    • Vorreiter im Bereich der Agenten: Wir würdigen die Vorreiter, die die GRC-Arbeit mit agentischer KI neu definieren – Teams, die das „Autonomous Testing" von Optro als aktiven, agentischen Kollegen nutzen, um End-to-End-Workflows zu automatisieren und von stichprobenbasierten Prüfungen zu Tests der gesamten Population überzugehen.
      • Gewinner: Reddit- : „Mit der agentenbasierten KI von Optro haben wir fragmentierte Tools und manuelle Prozesse durch ein einheitliches, geregeltes System ersetzt." - Martin Preedy, Leiter der Revisionsabteilung, Reddit
    • Visionär: Wir würdigen Kunden, die gemeinsam mit Optro die Grenzen der Innovation erweitern und mithilfe von KI, Analysen und Integrationen neue Maßstäbe setzen sowie branchenweite Veränderungen vorantreiben.
      • Gewinner: Fortive „Bei Optro hat sich das, was als Compliance-Transformation begann, zu einer Plattform für Innovationen in unserem gesamten Audit- und Kontrollökosystem entwickelt." - Marina Tieman und Mike Wilson, Senior Directors, Interne Revision bei Fortive
    • Exzellenz in der Praxis: Auszeichnung von Kunden, die mit Optro bedeutende geschäftliche Erfolge erzielt haben – indem sie die Effizienz gesteigert, das Wachstum vorangetrieben und ihre Ziele übertroffen haben.
      • Gewinner: GE Aerospace „Jede gewonnene Erkenntnis fließt nun in das nächste Audit ein, da sie in Optro gespeichert ist." - Jan Murry, Leiter der internen Revision für die Bereiche Strategie, Innovation, Enablement und digitale Technologien bei GE Aerospace
    • Brückenbauer: Wir stellen Kunden vor, die die teamübergreifende Zusammenarbeit und Skalierbarkeit fördern, indem sie Optro in den Bereichen Risiko, Revision und Compliance integrieren, um eine effektive Entscheidungsfindung zu gewährleisten.
      • Gewinner: Eaton „Die Bereiche Audit, Compliance und Informationssicherheit arbeiten nun auf der gemeinsamen Plattform von Optro zusammen, um Probleme schneller zu erkennen und zu beheben." - Brandon Masin, Leiter IT-Audit,  Eaton
    • Cyber-Resilienz: Wir würdigen Unternehmen, die innovative Technologien, Automatisierung und KI einsetzen, um die Sicherheit zu verbessern, die Einhaltung von Vorschriften zu optimieren und wirkungsvolle GRC-Maßnahmen voranzutreiben.
      • Gewinner: Verizon „Mit Optro können unsere Sicherheitsverantwortlichen Live-Daten sofort abfragen, anstatt sich auf Dashboards zu verlassen." - Emmanual Benton, Leiter der internen Revision, Verizon-Team für interne Revision
    • Triebkraft des Wandels: Auszeichnung einer Führungskraft, die sich für die Rolle von Optro als Motor des Wandels innerhalb ihres Unternehmens einsetzt, die Bedeutung der Revision stärkt und Einfluss auf die gesamte Branche ausübt.
      • Gewinner: Humana  „Mit Optro werden Risiko- und Revisionsmanagement nun auf der Grundlage einer einzigen verlässlichen Datenquelle gesteuert. " – Erin Banet, Chief Audit and Risk Officer, Humana

    „Der Gewinn eines Connector Award im Jahr 2025 war für unser Team eine unglaubliche Bestätigung", sagte Tara Mavrovitis, Leiterin der Abteilung GRC und Interne Revision bei Collibra. „Dies hat gezeigt, dass unsere Umstellung auf ein kontinuierliches, KI-gestütztes Risikomanagement spürbare Auswirkungen hat und Maßstäbe für die Branche setzt. Ich finde es toll, Teil dieser Gemeinschaft zukunftsorientierter GRC-Führungskräfte zu sein, die uns ständig dazu anspornt, die Messlatte höher zu legen, und wenn ich sehe, was die Gewinner des Jahres 2026 erreicht haben, wird mir einmal mehr bewusst, warum dieses Programm so wichtig ist."

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    PR Newswire (dt.)
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