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    Analyst sieht weiter schwarz

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    Adobe taumelt noch stärker: Wells Fargo schlägt mit doppelter Abstufung zu

    Schwache Wachstumssignale führen zu einer radikale Kehrtwende bei Wells Fargo: Die US-Bank stuft Adobe gleich um zwei Stufen ab. Der KI-Wettbewerb wird für den Softwarekonzern zum Problem.

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    Analyst sieht weiter schwarz - Adobe taumelt noch stärker: Wells Fargo schlägt mit doppelter Abstufung zu
    Foto: Charles-McClintock Wilson - NurPhoto

    Die nächste Hiobsbotschaft für Adobe-Aktionäre: Wells Fargo zieht bei dem angeschlagenen Softwarekonzern die Reißleine. Analyst Michael Turrin stuft die Aktie gleich um zwei Stufen von "Overweight" auf "Underweight" ab. Sein Kursziel sinkt von 270 auf 225 US-Dollar. Im vorbörslichen Handel verliert die Aktie 2,6 Prozent auf 236,03 US-Dollar.

    Hinter dem drastischen Schritt stecken gleich mehrere Probleme. Nach Einschätzung des Analysten zeigen sich erste Risse im Wachstum. Besonders kritisch sieht Turrin die Entwicklung der neu hinzugewonnenen jährlich wiederkehrenden Umsätze (NNARR). Um die Jahresziele zu erreichen, müsste sich diese Kennzahl im vierten Quartal gegenüber dem Vorquartal ungefähr verdoppeln.

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    Hinzu kommt die wachsende Konkurrenz durch KI-Anwendungen. Eine Umfrage unter IT-Verantwortlichen deutet laut Wells Fargo darauf hin, dass Adobe bei der Verteilung neuer KI-Budgets an Boden verliert. Gleichzeitig setzen Wettbewerber das traditionelle Geschäft mit Kreativsoftware zunehmend unter Druck.

    Besonders brisant: Obwohl Adobe immer mehr Nutzer mit kostenlosen Angeboten erreicht, bleibt offen, wie schnell daraus zahlende Abonnenten werden. Damit steht ausgerechnet das lukrative Geschäftsmodell des Photoshop-Anbieters auf dem Prüfstand.

    Die jüngsten Geschäftszahlen hatten bereits Zweifel geweckt. Zwar stieg der Umsatz im dritten Quartal um 13 Prozent auf 6,76 Milliarden US-Dollar. Die Prognose für das Schlussquartal blieb mit 6,80 bis 6,85 Milliarden US-Dollar jedoch hinter den Markterwartungen zurück.

    Zusätzliche Unsicherheit bringt der bevorstehende Führungswechsel. Am 1. Dezember übernimmt Anil Chakravarthy den Vorstandsvorsitz von Shantanu Narayen.

    Während Wells Fargo bei ServiceNow, Palo Alto Networks und CrowdStrike höhere Kursziele ausgibt, gerät Adobe weiter ins Hintertreffen.

    Adobe

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    Mein Tipp: Finger weg 

    Die Frage, ob KI für Adobe künftig ein Wachstumsmotor oder Bedrohung des Kerngeschäfts sein wird, hat der US-Konzern bislang noch nicht aus der Welt schaffen können. Nach den Anlegern werden nun auch zunehmend die Analysten skeptischer, wie die doppelte Abstufung von Wells Fargo zeigt. 

    Auch ein Blick auf die breite Experten-Gemeinde zeigt, dass Adobe aktuell nicht viel zugetraut wird. Von 39 Analysten empfehlen laut MarketScreener nur 11 Experten die Aktie zum "Kauf". 24 Experten raten zum"Halten" und 5 plädieren für einen "Verkauf". Im Durchschnitt wird nur noch ein Kurspotenzial von rund 13,5 Prozent bei der Aktie gesehen. 

    Solange Adobe nicht beweist, dass es KI zu seinen Gunsten nutzen kann, sind Anleger gut beraten bei der Aktie am Seitenrand zu bleiben. Es könnte noch eine ganze Weile dauern, bis der US-Konzern diesen Beweis erbringen kann. 

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    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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