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    KI kostet immer mehr

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    Intel und Broadcom schlagen Alarm: Wird Geld zum größten Problem?

    Der KI-Boom treibt die Nachfrage nach Chips und Rechenzentren. Doch die Chefs von Intel und Broadcom sehen eine andere Gefahr, die das Wachstum bremsen könnte.

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    KI kostet immer mehr - Intel und Broadcom schlagen Alarm: Wird Geld zum größten Problem?
    Foto: Chiang Ying-ying - AP/dpa

    Der Boom rund um künstliche Intelligenz verschlingt Milliarden. Doch ausgerechnet die Finanzierung könnte sich zum größten Hindernis für das weitere Wachstum entwickeln. Wie CNBC berichtet, warnen die Chefs von Intel und Broadcom vor steigenden Kapitalkosten und fehlenden Renditen. Diese könnten die Branche stärker ausbremsen als knappe Chips oder Strom.

    Finanzierung wird zum Risikofaktor

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    Broadcom-Chef Hock Tan bezeichnete Kapital auf der DBS Asia Future Forward Conference in Singapur als möglichen größten Engpass der Branche. In den vergangenen zwei Jahren hätten sich zwar immer wieder Lieferprobleme ergeben, doch diese ließen sich nach und nach überwinden.

    "[Was] meiner Meinung nach die größte Einschränkung sein könnte, ist das Kapital", sagte er. Auch Intel-Chef Lip-Bu Tan sieht die Finanzierung als zentrale Herausforderung. Neben den Kosten für Kapital müssten Unternehmen langfristig nachweisen, dass sich ihre Investitionen tatsächlich rechnen. Anleger und Investoren wollten einen messbaren Return on Investment sehen.

    Die Warnungen kommen zu einem kritischen Zeitpunkt. Technologieunternehmen investieren enorme Summen in Rechenzentren, leistungsfähige Chips und die nötige Energieversorgung. Steigende Anleiherenditen verteuern jedoch die Finanzierung solcher Projekte. Das könnte die Wirtschaftlichkeit von Vorhaben belasten, die häufig erst nach Jahren Erträge abwerfen.

    Engpässe könnten sich verschieben

    Hock Tan rechnet damit, dass sich einige der bisherigen Versorgungsprobleme allmählich entspannen. Der aktuelle Mangel an Speicherchips könnte bereits in einem Jahr weniger ausgeprägt sein. Auch bei Wafern erwartet Tan mögliche Verbesserungen bis 2028 oder 2029. Eine ausgebaute Infrastruktur könnte zudem die Stromversorgung erleichtern.

    An der kurzfristigen Nachfrage zweifeln die beiden Manager dennoch nicht. "Die Nachfrage nach Recheninfrastruktur ist größer, als wir sie decken können", sagte Hock Tan. Das Ungleichgewicht könnte bis 2029 und möglicherweise sogar bis 2030 anhalten.

    Auch Lip-Bu Tan erwartet in den kommenden zwei bis drei Jahren keine deutliche Abkühlung. Die zunehmende Nutzung von KI-Anwendungen treibe den Bedarf an Rechenleistung weiter an.

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    Entscheidend ist der wirtschaftliche Nutzen

    Wie nachhaltig der Boom ausfällt, hängt jedoch davon ab, ob Unternehmen KI tatsächlich breit einsetzen und damit wirtschaftliche Vorteile erzielen. Hock Tan von Broadcom warnte, dass die Nachfrage nach Rechenleistung nachlassen könnte, falls leistungsfähigere KI-Modelle enttäuschen oder ihre Entwicklung an Tempo verliert.

    Intel-Chef Lip-Bu Tan sieht Unternehmen deshalb zunehmend in der Pflicht, konkrete Ergebnisse vorzulegen. Effizienzgewinne und neue Geschäftsmodelle müssten zeigen, dass sich die milliardenschweren Investitionen lohnen. Der KI-Boom dürfte kurzfristig weiterlaufen. Langfristig entscheidet aber auch die Rendite darüber, wie weit die Branche wachsen kann.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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