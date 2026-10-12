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    Aktien Frankfurt

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    Dax testet 25.300 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt trotz höherer Ölpreise weiter an
    • Merz' Vorstoß zur Stromsteuer hebt die Laune
    • Rüstungsaktien und Nordex zählen zu den Gewinnern
    Aktien Frankfurt - Dax testet 25.300 Punkte
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat zum Wochenstart an seine Gewinne vom Freitag angeknüpft. Bis zum Nachmittag ging es trotz wieder steigender Ölpreise beständig weiter hoch. Der Stimmung helfen dürfte, dass der Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz sich für eine Senkung der Stromsteuer ausgesprochen hat.

    Zugleich wies Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets darauf hin, dass an diesem Tag in den USA "Columbus Day" ist. Die US-Börsen werden zwar öffnen, während der US-Anleihemarkt geschlossen bleibt, doch die Handelsumsätze dürften wegen des Feiertags geringer ausfallen, was Auswirkungen auch auf den deutschen Aktienmarkt habe.

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    Am Nachmittag legte der deutsche Leitindex um 0,8 Prozent auf 25.295 Punkte zu und setzte sich damit noch etwas weiter nach oben von der 25.000-Punkte-Marke ab. Diese hatte er in der vergangenen Woche mehrfach unterschritten, am Freitag dann aber darüber geschlossen. Nun nähert sich der Dax dem Bereich um 25.320 Punkte, die eine erste Hürde für eine weitere Erholung darstellt. Denn dort verläuft aktuell die derzeit abwärts gerichtete 21-Tage-Linie, die den kurzfristigen Trend signalisiert.

    Der MDax stieg am Nachmittag um 0,6 Prozent auf 30.170 Punkte.

    Timo Emden, Marktanalyst bei CapTrader, sieht im Auf und Ab an der Börse ein fortgesetztes "Kräftemessen zwischen Bullen und Bären". Die startende Berichtssaison könnte unterdessen "kurzfristig wieder zum wichtigsten Taktgeber für die Aktienmärkte werden und schwelende Risikofaktoren kaschieren".

    Unter den Einzelwerten fielen am Montag Rüstungsaktien mit Kursgewinnen auf. Rheinmetall legten an der Dax-Spitze um 2,7 Prozent zu. Renk stiegen im MDax um 1,9 Prozent, TKMS um 3,2 Prozent und Hensoldt um 6,0 Prozent. Morgan Stanley äußerte sich optimistischer zu den Branchenaussichten. Die US-Bank hält eine Rally im Sektor zum Jahresende für gut möglich und auch, dass das Vertrauen der Anleger in die Umsetzung der Ziele für 2027 gestärkt werden dürfte.

    Im MDax waren außerdem auch die Aktien von Nordex gefragt und stiegen um 2,7 Prozent. Der Windkraftanlagenbauer erhielt im dritten Quartal deutlich mehr Bestellungen als im Jahr zuvor. "Es lagen zwar keine Konsensschätzungen vor, doch der Anstieg erscheint massiv, auch wenn entsprechende Hinweise bereits in den Meldungen zum Auftragseingang der vergangenen Monate enthalten waren", sagte ein Händler.

    Dass Goldman Sachs die Aktie des Immobilienunternehmens Aroundtown auf "Sell" abgestuft hat, drückte diese Aktie mit minus 4,3 Prozent an das Index-Ende. Wegen höherer Finanzierungskosten prognostizierte die US-Bank sinkende Ergebnisse je Aktie von 2026 bis 2028.

    Flatexdegiro -Aktien gaben um 1,1 Prozent nach. Hier belastete, dass die Deutsche Bank Research ihre "Buy"-Einstufung gestrichen hat. Das Kundenwachstum des Online-Brokers schwäche sich ab,während sich zugleich die Handelsaktivitäten der Nutzer normalisierten. Zunehmender Wettbewerb drohe außerdem die Kosten für die Gewinnung neuer Kunden nach oben zu treiben, hieß es.

    Außerhalb von Dax, MDax und SDax legten die Papiere von Procredit um 1,1 Prozent zu. Angesichts der inzwischen fast vollständig erfolgten Übernahme des IT-Dienstleisters Nagarro durch den indischen Konzern Persistent nimmt die Bankengruppe am Mittwoch im Kleinwerte-Index den Platz von Nagarro ein./ck/nas

    --- Von Claudia Müller, dpa-AFX ---

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,08 % und einem Kurs von 36,40 auf Tradegate (12. Oktober 2026, 14:56 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.444,00EUR. Von den letzten 5 Analysten der Rheinmetall Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.020,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.800,00EUR was eine Bandbreite von +6,01 %/+87,07 % bedeutet.





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