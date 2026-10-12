Chervon ernennt Thomas G. Kentouris zum Vice President of Field Sales

NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 12. Oktober 2026 / Thomas G. Kentouris tritt mit Wirkung zum Montag, dem 12. Oktober 2026, als Vice President of Field Sales bei Chervon ein und berichtet an Matt DeFeo, SVP of Sales Training and Recruiting.

Kentouris bringt mehr als 14 Jahre Erfahrung im Bereich Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte bei TTI mit. Er begann seine Karriere als Vertriebsmitarbeiter und durchlief eine Reihe von Positionen mit zunehmender Verantwortung, bis er schließlich zum SVP of Field Sales für den Osten der USA aufstieg.

Kentouris erzielte in seinen Zuständigkeitsbereichen Jahr für Jahr außergewöhnliche Umsatzwachstumsergebnisse. Seine Fähigkeit, Partnerschaften und Abverkaufsprogramme auf Filialebene zu entwickeln, führte zu außergewöhnlichen Erfolgen.

Kentouris zeichnete sich als herausragendes Talent im Bereich Personalbeschaffung aus, da er und seine Teams für die Einstellung von über 2.000 vielversprechenden Hochschulabsolventen in das TTI-System verantwortlich waren. Kentouris leistete hervorragende Arbeit bei der Betreuung, Förderung und Beförderung Hunderter seiner Mitarbeiter in höhere Positionen im gesamten Unternehmen.

„Kentouris’ starke, inspirierende Führungsqualitäten in Verbindung mit seinem unübertroffenen Tatendrang und seiner Arbeitsmoral machen ihn zu einem Talent auf Superstar-Niveau für Chervon“, sagte SVP Matt DeFeo. „Thomas wird einen unmittelbaren und nachhaltigen Einfluss auf die Ergebnisse von Chervon haben.“

„Ich freue mich riesig, zu Chervon zu kommen, und kann es kaum erwarten, sofort mit dem Aufbau und der Betreuung leistungsstarker Vertriebsteams zu beginnen“, sagte Kentouris. „Ich bin überzeugt, dass die Fähigkeiten, die ich entwickelt habe, perfekt zu unseren ehrgeizigen Plänen für kontinuierliches zukünftiges Wachstum passen.“

Kentouris erwarb seinen Abschluss in Marketing am York College in Pennsylvania. Außerdem ist er Absolvent des „Breakthrough Leadership“-Programms von TTI.

ÜBER CHERVON

Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

Geleitet von nutzerorientierter Innovation betreibt das Unternehmen ein integriertes Geschäftsmodell, das durch globale Vertriebs- und Distributionsnetzwerke unterstützt wird. Das Portfolio von Chervon umfasst die Marken EGO, FLEX, SKIL und DEVON und bedient weltweit Industrie-, Gewerbe- und Verbrauchermärkte.