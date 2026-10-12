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    Chervon ernennt Randall Durkan zum Vice President of Supply Chain – North America

    NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 12. Oktober 2026 / Randy Durkan tritt mit Wirkung zum Montag, dem 12. Oktober 2026, als Vice President of Supply Chain – North America bei Chervon ein und berichtet an CEO Joe Galli.

     

    Randy Durkan bringt über 25 Jahre Erfahrung im Lieferkettenmanagement mit, darunter umfangreiche Führungserfahrung in den Bereichen Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte. Er verfügt über nachweisliche Erfahrung im Aufbau leistungsstarker Lieferkettenteams und hat durchweg herausragende Serviceleistungen, Bestandsoptimierungen und Kostensenkungen erzielt. Durkan ist dafür bekannt, starke Lieferkettenpartnerschaften mit Schlüsselkunden aufzubauen, die bereichsübergreifende Zusammenarbeit voranzutreiben und Technologien einzusetzen, um eine erstklassige Lieferkettenleistung zu erzielen.

     

    Er begann seine Karriere im Lieferkettenmanagement in Bentonville, Arkansas, wo er die auf Walmart ausgerichtete Zusammenarbeit zwischen mehreren Konsumgüterunternehmen unterstützte. Seine Arbeit bei Vi-Jon trug dazu bei, dass das Unternehmen 2008 von Walmart als „Supplier of the Year“ (Lieferant des Jahres) ausgezeichnet wurde.

     

    Anschließend war Durkan sechs Jahre lang als Berater für Lieferkettenmanagement bei Hitachi Consulting tätig und reiste weltweit, um Kunden bei der Verbesserung ihrer Lieferkettenleistung zu unterstützen. Im Jahr 2019 wechselte Randy als SVP of Supply Chain for Consumer Products & Outdoor Power Equipment zu TTI, wo er erneut Leistungen auf einem Niveau erzielte, das einer Auszeichnung als Lieferant des Jahres würdig war.

     

    Zuletzt war Durkan als Vice President of Sales, Inventory, and Operations Planning (SIOP) bei der Apex Tool Group tätig.

     

    Durkan hat einen Bachelor of Science in Business Logistics & International Business von der Penn State University. Er ist außerdem Absolvent des TTI Breakthrough Leadership Program und verfügt über eine Zertifizierung in Produktions- und Bestandsmanagement durch APICS.

     

    „Wir schätzen uns sehr glücklich, dass Randy als VP of Supply Chain für Nordamerika zu Chervon kommt“, sagte CEO Joe Galli. „Seine erstklassigen Kompetenzen im Supply-Chain-Management, seine Fähigkeiten zur transformativen Integration von KI und seine kundenorientierte Ausrichtung werden uns helfen, unser Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben.“

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    IRW Press
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