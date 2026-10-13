Irak krempelt Öl-Förderung komplett um – ambitionierte Pläne

Ministerpräsident Ali al-Zaidi hat dafür ein außergewöhnliches Ziel ausgegeben: Innerhalb von sechs Jahren soll die Ölförderung auf acht bis zehn Millionen Barrel täglich steigen. Vor dem Krieg produzierte das Land rund 4,5 Millionen Barrel pro Tag. Im günstigsten Fall würde sich die Produktion also mehr als verdoppeln. Damit würde sich der Irak zu einem noch bedeutenderen Akteur auf dem globalen Ölmarkt entwickeln. Allerdings steht den Plänen ein mächtiges Hindernis im Weg: die Organisation erdölexportierender Länder (OPEC).

Der Irak setzt zu einer gewaltigen Expansion seiner Ölindustrie an. Während der Krieg mit dem Iran die Energieversorgung weltweit erschüttert, will Bagdad seine Förderkapazitäten massiv ausbauen, internationale Ölkonzerne mit neuen Konditionen anlocken und alternative Exportrouten schaffen. Das ehrgeizige Vorhaben könnte langfristig auch europäischen Verbrauchern und Unternehmen zugutekommen.

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Der Irak gehört zu den Gründungsmitgliedern des Ölkartells und ist nach Saudi-Arabien einer seiner wichtigsten Produzenten. Doch selbst wenn Bagdad seine Förderkapazitäten deutlich steigert, dürfte es das zusätzliche Öl nicht ohne Weiteres auf den Markt bringen. Deshalb verhandelt die Regierung bereits mit Saudi-Arabien über höhere Förderquoten. Eine hochrangige Delegation wurde nach Riad entsandt, um für größere Produktionsspielräume zu werben. Die Verhandlungen fallen in eine Phase, in der die OPEC+ die nachhaltigen Förderkapazitäten ihrer Mitglieder überprüfen lässt. Diese sollen bei künftigen Quotenverhandlungen eine wichtige Rolle spielen.

Um die gewaltigen Förderziele zu erreichen, braucht der Irak eine Menge ausländisches Kapital und technisches Know-how. Dafür verändert Bagdad ein Vertragsmodell, das internationale Ölkonzerne jahrzehntelang abgeschreckt hat. Nach dem Sturz Saddam Husseins erhielten ausländische Unternehmen überwiegend klassische Serviceverträge. Sie wurden für die Förderung mit weitgehend festen Beträgen pro Barrel vergütet. Von steigenden Ölpreisen profitierten sie kaum, zudem konnten sie die entsprechenden Ölreserven nicht wie bei klassischen Förderbeteiligungen verbuchen.

Diese Veränderungen zeigen bereits Wirkung. Der britische Energiekonzern BP hat sich die langfristige Entwicklung mehrerer großer Ölfelder rund um Kirkuk gesichert. Im Juli vereinbarte ConocoPhillips den Erwerb einer Beteiligung von 42 Prozent an der entsprechenden BP-Projektgesellschaft. Die Felder verfügen zusammen über mehr als 3 Milliarden Barrel förderbare Öl- und Gasressourcen.

Auch Chevron verhandelt über einen Einstieg in das riesige Ölfeld West Qurna-2, das zuvor vom russischen Konzern Lukoil betrieben wurde. TotalEnergies treibt bereits seit mehreren Jahren ein milliardenschweres Investitionsprogramm voran, das Öl- und Gasprojekte mit dem Ausbau der Infrastruktur verbindet. Selbst ExxonMobil zählt wieder zu den Konzernen, die Möglichkeiten im Irak prüfen.

Mehr Öl zu produzieren, ist allerdings nur die halbe Herausforderung. Der Krieg mit dem Iran hat gezeigt, wie verwundbar die irakischen Exporte sind. Ein Großteil der Lieferungen verlässt das Land über die südlichen Häfen am Persischen Golf und ist damit von der sicheren Passage durch die Straße von Hormus abhängig. Bagdad plant deshalb ein neues Netz von Exportverbindungen Richtung Westen und Norden. Über die Türkei erreicht irakisches Öl bereits den Mittelmeerhafen Ceyhan. Die Kapazitäten sollen ausgebaut und die nördlichen Leitungen besser mit den großen Förderregionen im Süden verbunden werden.

Noch ambitionierter ist das Vorhaben einer Pipeline durch Syrien zum Mittelmeerhafen Baniyas. Das auf rund 15 Milliarden US-Dollar geschätzte Projekt könnte eine wichtige zusätzliche Exportverbindung schaffen. Erste Rohöllieferungen per Tanklastwagen durch Syrien sind ebenfalls in Vorbereitung. Als dritte Option wird eine Pipeline durch Jordanien zum Hafen Aqaba diskutiert. Anders als Ceyhan und Baniyas liegt Aqaba am Roten Meer. Auch über diese Route ließe sich die Straße von Hormus umgehen.

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Ob der Irak seine Förderung tatsächlich verdoppeln kann, ist nicht gesichert. Neue Ölfelder benötigen Investitionen, verlässliche Stromversorgung, Wasser für die Lagerstättendruckhaltung und eine funktionierende Transportinfrastruktur. Hinzu kommen politische Instabilität, Sicherheitsrisiken und die enorme Abhängigkeit des Staatshaushalts von Öleinnahmen.

Auch die OPEC könnte zum Problem werden. Bereits im Juni berichtete Reuters, dass irakische Regierungsvertreter einen Austritt aus dem Ölkartell erwogen hätten, falls Bagdad keine höheren Quoten zugestanden würden. Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten hatte bereits im Mai ein bedeutender Ölproduzent die OPEC verlassen. Ein entsprechender Schritt des Irak wäre ein weiterer schwerer Schlag für das Kartell.

Die Pläne des Irak könnten den globalen Ölmarkt langfristig verändern. Schon eine moderate Produktionssteigerung würde zusätzliches Angebot schaffen. Neue Pipelines könnten gleichzeitig die Versorgungssicherheit erhöhen und die Abhängigkeit von der Straße von Hormus reduzieren. Für Ölkonzerne eröffnen sich milliardenschwere Geschäftsmöglichkeiten, für Verbraucher und Unternehmen in Europa die Aussicht auf eine breitere und potenziell günstigere Ölversorgung. Ob daraus tatsächlich ein neuer Ölboom entsteht, hängt allerdings davon ab, wie schnell Bagdad seine ambitionierten Pläne in funktionierende Förderanlagen und Exportwege umsetzen kann.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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