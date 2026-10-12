Tribesigns beteiligt sich an der SOHO CHIC-Lifestyle-Kampagne von TikTok, um die Wohntrends für den Herbst 2026 in den Fokus zu rücken

Neben etablierten Marken aus dem Bereich Wohnen und Familienleben wie Bedsure und Momcozy bringt Tribesigns eine möbelorientierte Perspektive in die Kampagne ein. Inspiriert vom New Yorker Stadtteil SoHo greift die kreative Ausrichtung auf Straßenbilder mit roten Backsteinhäusern, Architektur aus Gusseisen, Feuerleitern, Galeriekultur und klare städtische Linien zurück, um eine Ästhetik zu schaffen, die raffiniert, ausgewogen und wohnlich wirkt.

NEW YORK, 12. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Tribesigns, ein weltweit tätiger Möbeldesigner und -hersteller, gab seine Teilnahme an der SOHO CHIC Lifestyle -Kampagne von TikTok bekannt, einer Initiative für Wohnkultur im Herbst 2026, die untersucht, wie urbaner Charakter, vielschichtige Texturen und persönlicher Ausdruck das moderne Zuhause neu gestalten.

Anhand von Beiträgen über Hausbesichtigungen bei Prominenten setzt die Kampagne den SOHO CHIC -Look von einem Trendkonzept in echte Wohnräume um und spiegelt damit einen umfassenderen Wandel wider: Verbraucher betrachten das eigene Zuhause zunehmend nicht nur als funktionalen Rahmen, sondern auch als Ausdruck ihrer Identität, ihres Geschmacks und ihres Alltagsrhythmus. In diesem Zusammenhang werden Möbel zu einem Teil der Geschichte, die Menschen über ihr Leben erzählen.

Der Konsolentisch JW0908 von Tribesigns ist im Promi-Zuhause der Kampagne zu sehen – dies ist die erste Produktplatzierung der Marke im Rahmen einer Wohnreportage. Kompakt und klar in der Form, eignet es sich als Beistelltisch neben dem Sofa, als Möbelstück im Eingangsbereich oder als Akzentfläche, ohne dabei überladen zu wirken. Sehen Sie sich auf TikTok die Highlights der Lifestyle-Kampagne SOHO CHIC von Tribesigns unter dem.

„Ein Zuhause ist mehr als nur ein Ort zum Wohnen; es ist Ausdruck der Lebensweise, für die sich Menschen entscheiden", sagte Peter Wang, Geschäftsführer von Tribesigns. „Die Zusammenarbeit mit TikTok im Rahmen von ‚SOHO CHIC Lifestyle' bietet uns eine neue Möglichkeit, Design-Inspirationen mit echten Wohnungen und dem Alltag der Menschen zu verbinden. Von architektonischen Stadtlinien bis hin zu von Galerien inspirierten Details – die Kampagne spiegelt unsere Überzeugung wider, dass Möbel jedem dabei helfen sollten, einen Raum zu schaffen, der sich ganz und gar wie sein eigener anfühlt. Das ist der Kerngedanke unserer ‚Designed For Life'-Philosophie."

Die Kampagne baut zudem den Ansatz von Tribesigns zum Social-First -Markenaufbau weiter aus. Durch die Verbindung von Produktdesign, Lifestyle-Storytelling und von Influencern geprägten Entdeckungserlebnissen möchte die Marke den US-Verbrauchern Inspiration für ihr Zuhause näherbringen, sie für sie greifbarer machen und den Kauf erleichtern.

Tribesigns bietet Möbel und Wohnaccessoires für Wohnzimmer, Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Essbereiche und Homeoffices an. Geleitet von ihrer Philosophie „Designed For Life" entwickelt die Marke unverwechselbare, tragbare Modelle, die sich ganz natürlich in den Alltag einfügen und den Verbrauchern dabei helfen, ihren individuellen Stil zum Ausdruck zu bringen.

Informationen zu Tribesigns

Tribesigns ist ein weltweit führender Möbeldesigner und -hersteller. Weitere Informationen zu Tribesigns finden Sie unter Tribesigns.com sowie auf der Kampagnenseite unter. Sie können der Marke auch auf TikTok unter, Facebook unter und Instagram.

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