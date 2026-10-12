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    Ölkrise & Kupfer – E-Mobilität gibt Vollgas! BHP, VW, BYD, Algo Grande, Prismo Metals und Stellantis

    107 USD für ein Barrel Brent, Kupfer nähert sich der 15.000 USD-Marke! Der globale Energiemarkt steht Kopf, nachdem Donald Trump überraschend Diesel-Lieferungen direkt von Wladimir Putin gekauft hat. Dieser geopolitische Paukenschlag wirft die westliche Sanktionspolitik über den Haufen und sorgt weltweit für heftige Reaktionen. Fast zeitgleich eskaliert die Lage im Nahen Osten, wo Huthi-Rebellen den internationalen Flughafen von Riad angegriffen haben. Die Explosionen in Saudi-Arabien versetzen die Ölmärkte in akute Schockstarre und lassen die Rohölpreise in unvorhersehbare Höhen schießen. Versorgungssicherheit wird über Nacht zum Luxusgut, während fossile Brennstoffe so unberechenbar wie lange nicht mehr sind.

    Nicht überraschend erweist sich dieses Chaos im Nahen Osten und in Osteuropa als ultimative Steilvorlage für einen neuen Schub der E-Mobilität. Autofahrer und Industrien suchen panisch nach Unabhängigkeit von den fossilen Krisenherden dieser Erde. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen explodiert förmlich, da die Stromer nun als einzig verlässlicher Ausweg aus der Preisspirale gelten. Allerdings steht die saubere Revolution direkt vor dem nächsten Showstopper: Kupfer ist auf dem Weltmarkt extrem knapp geworden. Das rote Metall ist das Nervensystem eines jeden Elektromotors und unverzichtbar für den Ausbau moderner Batterien und Ladenetze. Trotz der drohenden Rohstoffengpässe kennt die Industrie kein Halten mehr und schaltet auf radikalen Expansionskurs. Wer jetzt nicht umdenkt, verliert den Anschluss in einer Welt, die sich im Rekordtempo neu erfinden muss.

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    BHP – Steigende Preise und Knappheit beflügeln die Marge

    Die dramatische Verknappung des roten Schlüsselmetalls wird für die Industrie zunehmend zum Nadelöhr, für die Produzenten hingegen zum historischen Katalysator. Inmitten dieses perfekten Sturms aus explodierender Nachfrage und versiegenden Quellen positioniert sich der australische Rohstoffriese BHP Group (ISIN: AU000000BHP4 | WKN: 850524) als absoluter Gewinner des neuen Zeitalters. Denn das größte Bergbau-Unternehmen der Welt profitiert wie kaum ein zweites von den tektonischen Verschiebungen auf den globalen Rohstoffmärkten. Der Grund: Die Notierungen für hochreines Kupfer eilen an den Rohstoffbörsen von einem Rekordhoch zum nächsten, was die Kassen des Konzerns von Quartal zu Quartal ordentlich klingeln lässt. Neue Minenprojekte sind weltweit durch jahrelange Genehmigungsverfahren und logistische Hürden blockiert, weshalb die Konkurrenz das Angebot nicht einfach hochfahren kann. BHP kann hier seine gigantischen Skaleneffekte und die erstklassige Infrastruktur bestehender Großprojekte voll ausspielen. Die EBITDA-Margen schießen dank der enormen Preissetzungsmacht des Branchenführers von rund 48 % auf über 60 % in 2026. Wegen dieser astronomischen Höhen, überbieten sich die Analysten wöchentlich mit neuen Gewinnprognosen. Großinvestoren schichten massiv Kapital in die Aktie um, um direkt von der unvermeidbaren Cashwelle zu profitieren. Nach dem ersten Halbjahr stiegen die liquiden Mittel iin der Bilanz um 27 % auf über 33 Mrd. USD an. Selbst steigende Betriebskosten durch die allgemeine Inflation werden von den absurden Erlösen des Kupfergeschäfts mühelos aufgesaugt. BHP ist mittlerweile so groß, dass man in Australien die Spielregeln einer rohstoffhungrigen Weltwirtschaft definiert. Allerdings ist der Kurs mit über 67 AUD Ende August und rund 60 % Anstieg auf Jahresbasis auch schnell vorangekommen. Die Schätzungen der Analysten sind aktuell zu träge, um die Dynamik im Kupfermarkt adäquat abzubilden. Aktuell empfehlen daher auch nur 5 der 21 Analysten weiterhin einen Kauf. Offenbar wird mit einer nahestehenden Korrektur des Rohstoffmarkts gerechnet.

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