Ölkrise & Kupfer – E-Mobilität gibt Vollgas! BHP, VW, BYD, Algo Grande, Prismo Metals und Stellantis

107 USD für ein Barrel Brent, Kupfer nähert sich der 15.000 USD-Marke! Der globale Energiemarkt steht Kopf, nachdem Donald Trump überraschend Diesel-Lieferungen direkt von Wladimir Putin gekauft hat. Dieser geopolitische Paukenschlag wirft die westliche Sanktionspolitik über den Haufen und sorgt weltweit für heftige Reaktionen. Fast zeitgleich eskaliert die Lage im Nahen Osten, wo Huthi-Rebellen den internationalen Flughafen von Riad angegriffen haben. Die Explosionen in Saudi-Arabien versetzen die Ölmärkte in akute Schockstarre und lassen die Rohölpreise in unvorhersehbare Höhen schießen. Versorgungssicherheit wird über Nacht zum Luxusgut, während fossile Brennstoffe so unberechenbar wie lange nicht mehr sind. Nicht überraschend erweist sich dieses Chaos im Nahen Osten und in Osteuropa als ultimative Steilvorlage für einen neuen Schub der E-Mobilität. Autofahrer und Industrien suchen panisch nach Unabhängigkeit von den fossilen Krisenherden dieser Erde. Die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen explodiert förmlich, da die Stromer nun als einzig verlässlicher Ausweg aus der Preisspirale gelten. Allerdings steht die saubere Revolution direkt vor dem nächsten Showstopper: Kupfer ist auf dem Weltmarkt extrem knapp geworden. Das rote Metall ist das Nervensystem eines jeden Elektromotors und unverzichtbar für den Ausbau moderner Batterien und Ladenetze. Trotz der drohenden Rohstoffengpässe kennt die Industrie kein Halten mehr und schaltet auf radikalen Expansionskurs. Wer jetzt nicht umdenkt, verliert den Anschluss in einer Welt, die sich im Rekordtempo neu erfinden muss.

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