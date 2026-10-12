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    Milliarden für KI-Chips

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    Microsoft greift Nvidia an: Dieser Chip soll jetzt alles verändern

    Microsoft baut seine eigenen KI-Chips massiv aus. Der neue Maia 300 soll deutlich mehr Leistung liefern. Doch Nvidia bleibt ein wichtiger Partner.

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    Milliarden für KI-Chips - Microsoft greift Nvidia an: Dieser Chip soll jetzt alles verändern
    Foto: Mark Lennihan - AP

    Microsoft will seine Abhängigkeit von Nvidia verringern und setzt dafür zunehmend auf eigene KI-Chips. Mit der nächsten Generation seines Maia-Beschleunigers will der Softwarekonzern die Leistung seiner Rechenzentren steigern und die Kosten für künstliche Intelligenz senken.

    Microsoft setzt auf eigene KI-Chips

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    Der Konzern kündigte an, seine Maia-Chipfamilie ab 2027 in einem Umfang von mehreren Gigawatt auszurollen. Die Prozessoren sollen künftig einen Großteil der KI-Anfragen in Microsofts Produkten und Diensten verarbeiten. Damit will das Unternehmen seine Hardware stärker auf die eigenen Anwendungen und Modelle abstimmen.

    Der bereits eingesetzte Maia 200 versorgt unter anderem Microsoft Copilot und verarbeitet Modelle von OpenAI, eigene Modelle der Microsoft-KI-Abteilung MAI sowie weitere frei verfügbare Modelle. GitHub Copilot und Microsoft Foundry sollen bis Ende des Jahres folgen. Nach Angaben des Unternehmens ist der Chip bereits in den USA, Europa und Australien im Einsatz.

    Microsofts Strategie, stärker auf eigene Prozessoren zu setzen, ist nicht neu. Finanzchefin Amy Hood erklärte auf der Goldman Sachs Communacopia and Technology Conference im September, dass die Diversifizierung bei Prozessoren "im Laufe eines Jahrzehnts zur Margenverbesserung beigetragen hat".

    Maia 300 verspricht deutlich mehr Leistung

    Die nächste Generation soll 2027 in den produktiven Einsatz gehen. Microsoft will den Maia 300 speziell für anspruchsvolle KI-Anwendungen entwickeln, darunter komplexe Schlussfolgerungen, längere Gespräche und mehrstufige Aufgaben autonomer KI-Agenten.

    Laut Microsoft soll der Maia 300 pro Megawatt 40 Prozent mehr sogenannte Tokens verarbeiten als führende GPU-Systeme. Tokens sind Texteinheiten, die KI-Modelle bei der Verarbeitung von Eingaben und der Erstellung von Antworten nutzen. In einem Rechenzentrumsrack mit 96 Beschleunigern soll der Durchsatz bis zu 7-mal so hoch ausfallen wie beim Maia 200.

    Alistair Speirs, General Manager bei Microsoft, betonte gegenüber CNBC, dass der Konzern flexibel bleiben wolle. "Wir wollen die richtigen Chips für die von uns verwendeten Modelle zum richtigen Zeitpunkt einsetzen", erklärte er. Angesichts des schnellen Wandels in der Branche wolle Microsoft sich nicht zu früh auf eine bestimmte Hardware festlegen.

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    Nvidia bleibt ein wichtiger Partner

    Trotz der Ausbaupläne bedeutet der Vorstoß noch keinen Abschied von Nvidia. Dessen Grafikprozessoren bleiben ein wichtiger Bestandteil von Microsofts Rechenzentren. Auch beim Training von KI-Modellen arbeitet der Konzern weiterhin mit Nvidia und Advanced Micro Devices zusammen.

    Analysten von Evercore ISI schätzten in einer am Mittwoch verbreiteten Analyse, dass Maia im ersten Quartal 2027 rund 10 Prozent der Ausgaben von Microsoft für KI-Chips ausmachen könnte. Die Experten empfehlen die Microsoft-Aktie zum Kauf.

    Allerdings steht Microsoft noch vor einer Bewährungsprobe: Anders als die Chips von Google oder Amazon lassen sich die Maia-Beschleuniger bislang nicht von anderen Unternehmen stundenweise mieten. "Bislang hat noch niemand sie außerhalb von Microsoft getestet", sagte Patrick Moorhead, Chef des Beratungsunternehmens Moor Insights and Strategy, gegenüber CNBC. Der Erfolg der Eigenentwicklung muss sich damit nicht nur im Konzern selbst, sondern langfristig auch im Wettbewerb beweisen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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