Lumentum Holdings Aktienkurs sinkt weiter - 12.10.2026

Mit einer Performance von -5,74 % musste die Lumentum Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Der Kursrückgang der Lumentum Holdings Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,65 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,74 % im Minus. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Lumentum Holdings Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +31,75 %.

Allein seit letzter Woche ist die Lumentum Holdings Aktie damit um -3,96 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,75 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Lumentum Holdings +186,99 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,47 % geändert.

Lumentum Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -3,96 % 1 Monat +15,75 % 3 Monate +31,75 % 1 Jahr +618,64 %

Informationen zur Lumentum Holdings Aktie

Stand: 12.10.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 90 Mio. Lumentum Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,88 Mrd.EUR € wert.

Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ: LITE), Astera Labs, Inc. (NASDAQ: ALAB), and Corning Incorporated (NYSE: GLW) today announced a joint demonstration of PCIe-over-optics connectivity for AI rack-scale architectures at the 2026 OCP Global Summit in San …

Der KI-Boom erreicht eine neue Dimension: Lumentum ist bis Anfang 2029 ausverkauft. Bei einigen Produkten kann der Nvidia-Partner 70 Prozent der Nachfrage nicht bedienen. Die Aktie zieht an.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Lumentum Holdings?

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,01 %. Broadcom notiert im Minus, mit -0,42 %.

Lumentum Holdings Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Lumentum Holdings Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Lumentum Holdings Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.