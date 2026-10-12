Börsenstart USA - 12.10. - US Tech 100 schwach -0,47 %

Der US 30 steht aktuell (15:59:25) bei 51.766,71 PKT und steigt um +0,16 %.

Top-Werte: Salesforce +2,92 %, Chevron Corporation +2,19 %, Apple +1,83 %, Verizon Communications +1,72 %, Nike (B) -0,68 %

Flop-Werte: Cisco Systems -2,03 %, McDonald's -0,83 %, NVIDIA -0,78 %

Der US Tech 100 steht bei 30.742,98 PKT und verliert bisher -0,47 %.

Top-Werte: Shopify +3,49 %, Meta Platforms (A) +3,45 %, Diamondback Energy +3,11 %, T-Mobile US +2,79 %, SpaceX +2,20 %

Flop-Werte: Lumentum Holdings -5,74 %, SanDisk Corporation -5,69 %, Nebius Group Registered (A) -3,95 %, Micron Technology -3,85 %, Teradyne -3,17 %

Der US 500 steht bei 7.814,49 PKT und gewinnt bisher +0,06 %.

Top-Werte: Medtronic +4,84 %, First Solar +4,28 %, Meta Platforms (A) +3,45 %, Diamondback Energy +3,11 %, eBay +3,03 %

Flop-Werte: Lumentum Holdings -5,74 %, SanDisk Corporation -5,69 %, CIENA -5,14 %, Chipotle Mexican Grill -4,52 %, Alexandria Real Estate Equities -3,85 %

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