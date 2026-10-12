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    Chervon ernennt Charlie Harte zum Director of Field Sales & Recruiting - Canada

    NAPERVILLE, IL / ACCESS Newswire / 12. Oktober 2026 / Charlie Harte tritt mit Wirkung zum Montag, dem 12. Oktober 2026, als Director of Field Sales & Recruiting - Canada bei Chervon ein und berichtet an Neil Harrison, VP/MD Sales and Marketing - Canada.

     

    Harte bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung auf dem kanadischen Markt für Elektrowerkzeuge, motorbetriebene Gartengeräte und Handwerkzeuge mit. Darüber hinaus verfügt er über mehr als 6 Jahre Erfahrung im Vertrieb im Bereich der gewerblichen Sanitärtechnik.

     

    Zu Beginn seiner Karriere war Harte sechs Jahre lang bei Black & Decker tätig und stieg dort zum National Sales and Marketing Manager bei B&D Canada auf. Anschließend wurde er Director of Sales bei Irwin Industrial Tools und später Director of Sales bei Milwaukee Canada. Harte wechselte dann in die Position des VP Sales bei Uponor Advanced Plumbing Solutions.

     

    Harte kann auf eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Führung von Außendienstteams und der strategischen Entwicklung von Kundenbeziehungen zurückblicken. Er ist bekannt für seine Fähigkeit, leistungsstarke Vertriebsteams in ganz Kanada aufzubauen und zu leiten.

     

    „Charlie bringt herausragende Kompetenzen bei Chervon Canada ein“, sagte Neil Harrison, VP/MD Canada. „Seine Stärken im Vertriebsmanagement sowie bei der Förderung und Betreuung vielversprechender Vertriebstalente werden unser Wachstum auf dem kanadischen Markt beschleunigen.“

     

    „Ich habe das Gefühl, mich meine gesamte Karriere lang auf diese spannende Aufgabe bei Chervon vorbereitet zu haben“, sagte Harte. „Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unserem großartigen kanadischen Team das führende Unternehmen für professionelle Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte in unserem Markt aufzubauen.“

     

    Harte erwarb seinen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft an der Polytechnic of Wales im Vereinigten Königreich. Anschließend studierte er International Business an der Xi’an Jiaotong-Liverpool University in Suzhou, China. Danach schloss er seinen MBA an der University of Toronto ab.

     

    ÜBER CHERVON

     

    Chervon North America ist Teil eines globalen Komplettlösungsanbieters, der sich auf Forschung und Entwicklung, Fertigung, Prüfung, Vertrieb und Kundendienst für Elektrowerkzeuge und motorbetriebene Gartengeräte (OPE) spezialisiert hat.

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    IRW Press
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