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    Klingbeil

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    Ich werde Vizekanzler und Finanzminister bleiben

    Für Sie zusammengefasst
    • Klingbeil will Minister und Vizekanzler bleiben
    • SPD wählt nach Bas-Rücktritt ihre Führung neu
    • Klingbeil lässt erneute SPD-Kandidatur offen
    Klingbeil - Ich werde Vizekanzler und Finanzminister bleiben
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Finanzminister und Vizekanzler Lars Klingbeil will seine Regierungsämter behalten, auch falls er nach dem geplanten Parteitag der SPD im Dezember oder Januar nicht mehr Vorsitzender sein sollte. "Die Frage stellt sich ehrlicherweise für mich überhaupt nicht. Ich bin sehr gerne Finanzminister und Vizekanzler dieses Landes und werde das auch weiterhin bleiben", sagte Klingbeil bei einer Pressekonferenz im Finanzministerium.

    Nach dem Rücktritt von SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Bas wollen die Sozialdemokraten auf einem Bundesparteitag zum Jahreswechsel ihre gesamte Führung neu zur Wahl stellen. Das hatte Klingbeil zuvor angekündigt.

    Er diese Neuwahl für wichtig, "damit wir Klarheit über die personelle Aufstellung und auch Klarheit über den programmatischen Kurs der SPD haben", sagte Klingbeil. Ob er selbst noch einmal antritt, ließ er offen. "Ich werde jetzt alles dafür tun, dass die SPD die beste Aufstellung an der Spitze hat", sagte er auf die Nachfrage. Dazu werde er seinen Teil beitragen und so habe er das im Präsidium auch deutlich gemacht. "Alles Weitere werden wir miteinander besprechen."

    Rascher Wechsel im Kabinett nach Rücktritt von Bas

    Bärbel Bas war am Morgen mit sofortiger Wirkung als Arbeitsministerin und als SPD-Chefin zurückgetreten. Als Grund gab sie einen persönlichen Schicksalsschlag sowie öffentliche Angriffe an. Nachfolger an der Ministeriumsspitze soll der ehemalige SPD-Ministerpräsident Alexander Schweitzer aus Rheinland-Pfalz werden./wum/DP/stw







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