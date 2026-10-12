Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.10.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -5,48 %
Performance 1M: +2,38 %
Tagesperformance: +4,82 %
Performance 1M: +4,61 %
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Tagesperformance: -3,60 %
Performance 1M: -0,56 %
Tagesperformance: -3,13 %
Performance 1M: -10,59 %
Tagesperformance: -3,11 %
Performance 1M: -4,33 %
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Tagesperformance: -3,07 %
Performance 1M: -0,28 %
Tagesperformance: -2,79 %
Performance 1M: +4,71 %
Tagesperformance: +2,47 %
Performance 1M: +18,66 %
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Tagesperformance: +2,10 %
Performance 1M: -8,44 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)
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