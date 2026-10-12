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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.10.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 12.10.2026
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 12.10.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Chart Evotec
    ISIN: DE0005664809
    WKN: 566480
    Die Evotec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -9,53 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um den starken Kursrückgang bei hohem Handelsvolumen und die Sorge vor weiteren Verlusten. Anleger befürchten eine erneute Gewinnwarnung, verweisen auf ausbleibende Meilensteinzahlungen und Kooperationen, hohe Kosten sowie Abgänge im Management. Auch eine Kapitalerhöhung oder Insolvenz wird diskutiert; viele sehen den erhofften Turnaround zunehmend skeptisch.

    SILTRONIC AG
    Tagesperformance: -5,48 %
    Platz 2
    Performance 1M: +2,38 %
    Chart SILTRONIC AG
    ISIN: DE000WAF3001
    WKN: WAF300
    Die SILTRONIC AG Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,48 %.

    HENSOLDT
    Tagesperformance: +4,82 %
    Platz 3
    Performance 1M: +4,61 %
    Chart HENSOLDT
    ISIN: DE000HAG0005
    WKN: HAG000
    Die HENSOLDT Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,82 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Aufrüstung, ein großes Auftragsbuch und mögliche Radar-Lieferungen an die Ukraine als Treiber der HENSOLDT-Aktie. Zugleich wird die Kursstabilisierung als mögliche Bullenfalle gewertet. Ein Waffenstillstand, weniger US-Unterstützung oder verzögerte beziehungsweise gestrichene NATO-Aufträge könnten den Kurs belasten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

    Elmos Semiconductor
    Tagesperformance: -3,60 %
    Platz 4
    Performance 1M: -0,56 %
    Chart Elmos Semiconductor
    ISIN: DE0005677108
    WKN: 567710
    Die Elmos Semiconductor Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,60 %.

    SUESS MicroTec
    Tagesperformance: -3,13 %
    Platz 5
    Performance 1M: -10,59 %
    Chart SUESS MicroTec
    ISIN: DE000A1K0235
    WKN: A1K023
    Die SUESS MicroTec Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,13 %.

    AIXTRON
    Tagesperformance: -3,11 %
    Platz 6
    Performance 1M: -4,33 %
    Chart AIXTRON
    ISIN: DE000A0WMPJ6
    WKN: A0WMPJ
    Die AIXTRON Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,11 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um jüngste Kursverluste, mögliche Lieferkettenprobleme und Verkaufsdruck über 40 Euro. Positive Analystenurteile, KI-/Photonik-Nachfrage und 81 % mehr Neubestellungen im zweiten Quartal stützen Erholungserwartungen. Diskutiert werden zudem Amundis Anteil von 3,26 %, Wolfspeeds bedingte Kreditzusage über 1,5 Mrd. US-Dollar und mögliche neue SiC-Aufträge. Die kommenden Quartalszahlen stehen im Fokus.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber AIXTRON eingestellt.

    Infineon Technologies
    Tagesperformance: -3,07 %
    Platz 7
    Performance 1M: -0,28 %
    Chart Infineon Technologies
    ISIN: DE0006231004
    WKN: 623100
    Die Infineon Technologies Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,07 %.

    PVA TePla
    Tagesperformance: -2,79 %
    Platz 8
    Performance 1M: +4,71 %
    Chart PVA TePla
    ISIN: DE0007461006
    WKN: 746100
    Die PVA TePla Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,79 %.

    Nemetschek
    Tagesperformance: +2,47 %
    Platz 9
    Performance 1M: +18,66 %
    Chart Nemetschek
    ISIN: DE0006452907
    WKN: 645290
    Die Nemetschek Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,47 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Frage, ob KI Softwareanbieter wie Nemetschek verdrängt oder deren Produkte ergänzt und erleichtert. Ein Beitrag sieht den Kursrückgang trotz dieser Perspektive als Kaufgelegenheit. Charttechnisch wird auf gute Zahlen, aber eine erneute Abweisung an der 200-Tage-Linie nahe 70 Euro verwiesen; zugleich wird ein möglicher Ausbruch nach oben diskutiert.

    Nordex
    Tagesperformance: +2,10 %
    Platz 10
    Performance 1M: -8,44 %
    Chart Nordex
    ISIN: DE000A0D6554
    WKN: A0D655
    Die Nordex Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,10 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nordex (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristigen Kursdruck und eine diskutierte Keilformation im Chart vor den Q3-Zahlen am 30. Oktober. Dem stehen positive Erwartungen aufgrund eines genannten Auftragsbestands von 18,4 Mrd. Euro sowie neuer Aufträge über 228 MW und 192 MW gegenüber. Der Mercury-Auftrag in Neuseeland mit 30-jährigem Servicevertrag wird als wichtiger Markteintritt gewertet; zugleich wird die fehlende Kommunikation durch Nordex hinterfragt.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nordex eingestellt.

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